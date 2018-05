Θέμα όρεξης ο τελικός στο Ολύμπικο!

Ο τελικός του Ιταλικού κυπέλλου γίνεται στην Ρώμη.Περίεργο ματς με όλα τα αποτελέσματα πιθανά. Σε ανοιχτό γήπεδο μπορεί να σκοράρει η Μίλαν αφού οι αντίπαλός της δεν έχει κανένα λόγο να παιξει παθητικά!Στην ίδια λογικήόπου πέραν του επιθετικού πνεύματος μπορεί να παίξει ρόλο το φορμάρισμα και η σοβαρότητα των φιλοξενούμενων.Στην Αγγλία ηψάχνοντας την θέση στην 4αδα.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie Play-Off's (19.30) ADO Den Haag - Vitesse : X2 (1,35)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (21.45) Tottenham - Newcastl Utd : Home to score both halves (1,58)ΣΚΩΤΙΑ, Play-Off's 2/3 (21.45) Alloa Athletic - Dumbarton : 1 Draw No Bet (1,42)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (21.45) Heerenveen - Utrecht : Goal/Goal (1,42)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΙΤΑΛΙΑ, Coppa Italia (22.00 Novasports 1 HD) Juventus - Milan : Goal/Goal (1,72)