Εξιλέωση θέλει η Λίβερπουλ και ένα βήμα προς τον τελικό η Γιουβέντους

Τα παιχνίδια της Αγγλικής Premier League και των χαμηλότερων κατηγοριών έχουν ορισμένα δυνατά φαβορί, όπως η, ηκαι η- στα σημεία αφού μιλάμε για ένα Λονδρέζικο ντέρμπι - όμως έχουν και σασπένς σε ορισμένες περιπτώσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες φιλοξενούμενων ομάδων όπως ηκαι ηΣτον πρώτο ημιτελικό του Ιταλικού κυπέλλου εάν ηπαρασύρει τηνσε έναν αργό ρυθμό θα πάρει αυτό που θέλει.Πάντως η ομάδα του Μπέργκαμο έχει ενθουσιασμό και γενικά σε τέτοια ματς δεν φοβάται να τρέξει πιο γρήγορα με σκοπό να αιφνιδιάσει.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΑΓΓΛΙΑ. Championship (21.45) Hull City - Leeds United : Goal/Goal (1,68)ΣΚΩΤΙΑ, League Two (21.45) Berwick Rangers - Peterhead : Goal/Goal (1,58)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, KNVB Beker (21.45) Twente - Cambuur : Goal/Goal (1,42)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (21.45) West Ham - Crystal Palace : 1Χ (1,41)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΑΓΓΛΙΑ, League Two (21.45) Stevenage - Swindon Town : 2 (2,25)ΙΤΑΛΙΑ, Coppa Italia (21.45 Novasports 2 HD ) Atalanta - Juventus : Over 2,5 (2,00)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (22.00) Hudderrsfield Town - Liverpoo; : Away Over 2,5 (2,10)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΑΓΓΛΙΑ, League One (21.45) Blackburn Rovers - Walsall : Goal/Goal (1,85)**