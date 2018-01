Το αίσθημα της υπεροχής και το επιπλέον κίνητρο σε Λονδίνο, Ουτρέχτη και Χάμιλτον (Video)

Η Άρσεναλ υπέφερε αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θέλει κάτι για να σώσει τη σεζόν.

Η Τσέλσι μπορεί ως μια πιο αξιόπιστη ομάδα να πετύχει ένα γκολ και να πάρει την πρόκριση. Σε έναν πιο προσεγμένο ρυθμό πάντως οι "κανονιέριδες" ίσως έχουν τύχη.



Πιο δυνατές, πιο ποιοτικές ομάδες η Ρόμα, η Βαλένθια και η Φέγενορντ μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω.

Το ίδιο ισχύει και για την Χαρτς στο Χάμιλτον αρκεί βέβαια να μην αγχωθεί πάλι περισσότερο από όσο μπορεί να το διαχειριστεί κόντρα στους "ακαδημαϊκούς".



Στο Βέλγιο η Άντερλεχτ είναι φαβορί, όμως θα χρειαστεί αποτελεσματικότητα προκειμένου να ξεπεράσει τις αντιστάσεις της Μπέβερν.

Λίγο πιο βορειοανατολικά, στην Αμβέρσα η τοπική ομάδα υποδέχεται την Γάνδη σε ένα παιχνίδι ισχυρών χαρακτήρων και λεπτομερειών. Εάν οι φιλοξενούμενοι "τρέξουν" τον ρυθμό μπορεί να έχουν τύχη. Εδώ ένα γρήγορο γκολ μπορεί να δώσει αξία στις καλές τιμές παραγωγικότητας.





ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ



ΙΣΠΑΝΙΑ, Copa del Rey (20.00) Deportivo Alaves - Valencia : Goal/Goal (1,58)

ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.45) Sampdoria - Roma : Over 2,5 (1,50)

ΣΚΩΤΙΑ, Premier League (21.45) Hamilton - Hearts : 2 Draw No Bet (1,30)

ΑΓΓΛΙΑ, Carabao Cup (22.00 Novasports 1 HD) Arsenal - Chelsea : 1X (1,45)





ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΓΑΛΛΙΑ, Coupe de France (19.30) P.S.G. - Guingamp : Goal/Goal (2,10)

ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (21.00) Utrecht - Feyenoord : 2 (2,10)

ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler League (21.30) Anderlecht - Waasland/Beveren : Home Over 2,5 (2,05)





ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler League (21.30) Antwerp - Gent : Over 2,5 (2,05)





** Χθες στο ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ η στήλη είχε προτείνει το Goal/Goal (2,00) στο Μπρίστολ. Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 3-2 !





** Δείτε τι έγινε στο ματς Χαρτς - Χάμιλτον στον προηγούμενο γύρο όπως επίσης το πως η Αμβέρσα νίκησε στη Γάνδη με 0-1 σε ένα εξίσου ασυνήθιστο παιχνίδι!