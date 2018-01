Κλείσιμο λογαριασμών με επιθετικό οίστρο σε Μπρίστολ και Σεβίλλη (video)

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε δύσκολα την Μπρίστολ Σίτι στον πρώτο ημιτελικό του Λιγκ Καπ. Λογικά δεν θα τεθεί θέμα πρόκρισης όμως οι γηπεδούχοι έχοντας αποκλείσει στο ίδιο γήπεδο την άλλη ομάδα του Μάντσεστερ θα παίξουν με καλή ψυχολογία και σαφώς με το λιγότερο άγχος!



Πολύ πιο δύσκολο το έργο της Ατλέτικο αφού έχασε εντός έδρας από την Σεβίλλη με 1-2. Είναι αναγκασμένη να ψάξει πάνω από ένα γκολ παίζοντας έναν ρόλο που μάλλον θα την εκθέσει αμυντικά.



Μικρό αλλά σαφές το προβάδισμα νίκης για την Σκάνθορπ στην Αγγλική League One και για την φορμαρισμένη Πίτερχεντ στο κύπελλο Σκωτίας.





ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΙΣΠΑΝΙΑ, Copa del Rey (21.45) Sevilla - Atlético Madrid : Goal/Goal (1,58)

ΑΓΓΛΙΑ, League One (21.45) Scunthorpe Utd - Doncaster Rovers : 1 DNB (1,60)

ΣΚΩΤΙΑ, F.A. Cup (21.45) Peterhead - Dumbarton : 1 Draw No Bet (1,45)

ΓΑΛΛΙΑ, Coupe de France (22.00) Épinal - O. Marseille : Over 2,5 (1,45)





ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΑΓΓΛΙΑ, Caracao Cup (21.45 Novasports 1 HD) Bristol City - Manchester City : Goal/Goal (2,00)





** Ας θυμηθούμε τι έγινε στο πρώτο ματς του Μάντσεστερ αλλά και πως η Σκάνθορπ νίκησε στο αντίστοιχο παιχνίδι του πρώτου γύρου την Ντονκάστερ



Bristol City - Queens Park Rangers Σάββατο 27 Ιανουαρίου, 17:00 Live