Ισχυρά φαβορί, δυνατά αουτσάϊντερ σε Μάντσεστερ, Κάλιαρι και Μπράγκα (video)

Η δυναμική της Μπράγκα στα εντός έδρας παιχνίδια της σε συνδυασμό με την φετινή αξιοπιστία της Ρίο Άβε, προσφέρουν τις προϋποθέσεις για ένα παραγωγικό ματς.

Προβάδισμα νίκης κόντρα σε ομάδες με χαρακτηριστικά ανταγωνιστικότητας έχουν Γιουβέντους και Μάντσεστερ Σίτι.

Το ίδιο αλλά κάτω από πιο δύσκολες συνθήκες ισχύει για τη Σαμπντόρια και την Μίλγουολ η οποία θέλει και μια άτυπη ρεβάνς για την ήττα της από την Μπάρνσλεϊ στο αντίστοιχο ματς της Τσάμπιονσιπ.

Στην Σκωτία υπάρχουν παιχνίδια με προοπτική παραγωγικότητας με τις Έϊρ Γιουνάϊτεντ και Πίτερχεντ να έχουν ένα μικρό προβάδισμα νίκης.





ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ITAΛΙΑ, Serie A (16.00) Benevento - Sampdoria : 2 Draw No Bet (1,45)

ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Plymouth Argyle - Bury : 1Χ (1,29)

ΣΚΩΤΙΑ, League One (17.00) Raith Rovers - Forfar : Over 2,5 (1,40)

ΑΓΓΛΙΑ, F.A. Cup (17.00 Novasports 3 HD) Manchester City - Burnley : Under 3,5 (1,60)

ΣΚΩΤΙΑ, League Two (17.00) Stenhousemuir - Peterhead : Goal/Goal (1,48)





ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΑΓΓΛΙΑ, F.A. Cup (17.00) Millwall - Barnsley : Home team Over 1.5 (2,00)

ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.45) Cagliari - Juventus : Goal/Goal (2,00)

ΣΚΩΤΙΑ, League One (17.00) Ayr United - Arbroath : Over 3,5 (2,10)





ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, NOS Liga (22.30) Sporting Braga - Rio Ave : Over 2,5 (1,85)



** Δείτε τι έγινε στο Λονδίνο όπου η Μπάρνσλεϊ νίκησε με 1-3 την Μίλγουολ

Manchester City - Burnley Σάββατο 06 Ιανουαρίου, 17:00 Live