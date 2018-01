Δίνουν έμπνευση τα παιχνίδια στα "Χάϊλαντς" και την Αγγλική Τσάμπιονσιπ (video)

Στο πρόγραμμα των μικρότερων κατηγοριών της Σκωτίας υπάρχουν σήμερα ματς με προοπτική παραγωγικότητας και με φαβορί φιλόδοξες ομάδες όπως η Σεντ Μίρεν και η Νταντί Γιουνάϊτεντ.



Ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης έχουν η Μάντσεστερ Σίτι και η Τόττεναμ στα ματς της Αγγλικής Premier League όπου πάντως δνε πρέπει να υποτιμήσουμε τις ικανότητες των αντιπάλων τους. Tην απρόβλεπτη Σουόνσι και την Γουότφορντ η οποία έχει σκοράρει στα οκτώ από τα δέκα ως τώρα εκτός έδρας παιχνίδια της (με μόνον σε ένα από αυτά να έχει σημειώσει λιγότερα από δύο γκολ!) ενώ μόνον σε μια από τις πέντε ήττες της έχει χάσει με διαφορά πάνω από ένα γκολ!



Στην Αγγλική Τσάμπιονσιπ υπάρχει μια προοπτική έκπληξης ένα λάβουμε υπόψη το φορμάρισμα της Μπρέντφορντ και την κούραση της Γουλβς. Τις δικές της πιθανότητες θέλει να εξαντλήσει η Μπέρμιγχαμ στο Ρέντιγκ και στην προσπάθειά της να αναπνεύσει στα όρια του υποβιβασμού.

Στα γκολ καλύτερα να ποντάρουμε στην αναμέτρησης της Κλίφτονβιλ με την Μπαλιμένα με τους φιλοξενούμενους σε μια ανοδική πορεία στο πρωτάθλημα της Βόρειας Ιρλανδίας.





ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Greenock Morton - St. Mirren : Χ2 (1,32)

ΣΚΩΤΙΑ, League One (17.00) Stranraer - Ayr United : Goal/Goal (1,45)

ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (21.45) Swansea City - Tottenham : Over 2,5 (1,55)

B.ΙΡΛΑΝΔΙΑ, IFA Premiership (21.45) Cliftonville - Ballymena Utd : Over 2,5 (1,52)

ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (22.00) Manchester City - Watford : Under 4,5 (1,38)





ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Dundee United - Brechin City : Home Over 2,5 (2,00)

ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45) Wolves - Brentford : X2 (2,14)

ΙΤΑΛΙΑ, Coppa Italia (21.45 Novasports 1 HD) Napoli - Atalanta : Over 1,5 HT (2,05)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΑΓΓΛΙΑ, Championship (22.00) Reading - Birmingham City : Goal/Goal (1,85)



* Χθες στο ΜΟΝΟ σημείο με εξαιρετική απόδοση (2,25) η στήλη προέβλεψε το να βάλει πάνω από ένα γκολ η Σουίντον! Στο ημίχρονο ήδη είχε κάνει το σκορ 1-2 στην έδρα της Μπάρνετ!



** Στο Μπέρμιγχαμ η Ρέντιγκ πέτυχε την πρώτη από τις τέσσερις έως τώρα εκτός έδρας νίκες της. Δείτε επίσης πως πριν από τέσσερα χρόνια η Νάπολι είχε νικήσει την Αταλάντα με 3-1 στα προημιτελικά του Ιταλικού κυπέλλου με πρωταγωνιστές τους Καγιεχόν και Ινσίνιε

