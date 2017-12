Μόνον με γκολ αντιστέκεται η Κρίσταλ Πάλας!

Η ασταμάτητη, εδώ και 18 αγωνιστικές (!) πορεία της Μάντσεστερ Σίτι προς τον τίτλο φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο να διακοπεί σήμερα στο Λονδίνο.

Η Κρίσταλ Πάλας στα τελευταία πέντε ματς πρωταθλήματος (εντός ή εκτός) πέτυχε δέκα γκολ ενώ στα επτά τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της έχει σημειώσει από δύο γκολ παίζοντας επιθετικά και προπάντων ευδιάθετα. Δεν έχει λόγους να αλλάξει κάτι τώρα αφού παρά τις λύσεις που βρίσκει δημιουργικά η άμυνά της δεν είναι από αυτές που εμπιστευθεί ένα προπονητής στο θέμα της τακτικής.



Όλα μας δείχνουν πως θα δούμε ένα ανοιχτό παιχνίδι. Η λογική λέει πως αμφότεροι οι αντίπαλοι θα μετέχουν σε αυτό το σενάριο. Στο αντίστοιχο ματς του Μάντσεστερ η Σίτι είχε βάλει πέντε γκολ.



Το Goal/Goal είναι μια καλή ιδέα ενώ αξίζει περισσότερο το Over 3,5. Εάν θέλετε κάποιο ρίσκο παραπάνω δείτε και το Goal/Goal του πρώτου ημιχρόνου στο εξαιρετικό (3,55)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (14.00) Crystal Palace – Manchester City : Over 3,5 (1,80)



** Χθες η στήλη δικαιώθηκε έστω και στο 94' στο Μπρίστολ όπου περιμέναμε το Over 2,5 (1,85) στην αναμέτρηση της Μπρίστολ Σίτι με την Γουλβς (1-2)

