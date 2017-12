Χωρίς ανάσα τα ντέρμπι σε Μιλάνο και Εδιμβούργο! (video)

Το δεύτερο φετινό "Derby della Madoninna" δεν έχει να μας παρουσιάσει πολλά νέα στοιχεία σε σχέση αυτό του πρωταθλήματος μέσα στο φθινόπωρο.

Η Ίντερ δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση από τότε που νίκησε τη Μίλαν, η οποία πάντως από την πλευρά της είναι σαφώς πιο νευρική κι αγχωμένη μετά τις απανωτές αποτυχίες στο πρωτάθλημα!

Στο πρώτο φετινό ντέρμπι της Λομβαρδίας, για τον πρώτο γύρο της Serie A, θυμίζουμε το εντυπωσιακό 3-2 για την Ίντερ με τα συναισθήματα να αλλάζουν εντυπωσιακά στα τελευταία λεπτά!

Βέβαια τώρα η Μίλαν παίζει για τον μοναδικό στόχο της στην Ιταλία, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η αντίπαλός της θα χαρίσει το οτιδήποτε!

Στην Σκωτία η Αμπερντίν παίζει για το πληγωμένο της γόητρο μετά την ήττα από την Σέλτικ την περασμένη αγωνιστική, η Ρέϊντζερς θέλει κάτι καλό μπροστά στο κοινό της ενόψει του Old Firm - το κλασσικό ντέρμπι της Γλασκόβης - το Σάββατο ενώ στο Εδιμβούργο η Χαρτς και η Χιμπέρνιαν στο δικό τους ντέρμπι παίζουν περισσότερο για τον εγωισμό τους έχοντας σημαντικότερο αντίπαλο, αμφότεροι, την αστάθειά τους.

Στο Βέλγιο αυτό που μπορεί να φανεί απόψε είναι η ανάγκη των γηπεδούχων (Οστάνδη, Κοτρτάϊκ) για επιβίωση ενώ για το Τουρκικό κύπελλο περιμένουμε ένα θεαματικό ματς στην Κωνσταντινούπολη με την Φενέρμπαξε σε ρόλο φαβορί και την υποδεέστερη αντίπαλό της - από την 2η κατηγορία - να παίζει χωρίς άγχος έχοντας αποκλείσει στον προηγούμενο γύρο στα πέναλτι την Καραμπούκσπορ!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ



ΤΟΥΡΚΙΑ, Türkiye_Kupası (19.00) Fenerbahçe - Istanbulspor : Over 2,5 (1,35)

ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (21.30) Kortrijk - Standard Liège : Goal/Goal (1,58)

ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (21.45) Aberdeen - Partick Thistle : Home team Over 1,5 (1,45)

ΙΤΑΛΙΑ, Coppa Italia (21.45 Novasports 1 HD) Milan - Inter : Goal/Goal (1,55)





ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (19.00) KV Oostende - Genk :Home team Over 1,5 (2,35)

ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (21.45) Newcastle Utd - Manchester Cty : 1Χ ΗΤ (2,03)

ΣΚΩΤΙΑ;, Premiership (21.45) Rangers - Mothrewell : Over 1,5 HT (2,30)





ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (21.45) Hearts - Hibernian : Over 2,5 (1,85)



** Γεμάτο "δώρα" από τη στήλη το Χριστουγεννιάτικο τριήμερο! Την παραμονή 24/12 είχαμε δώσει για το μονό σημείο Goal/Goal στο Φέγενορντ - Ρόντα (1.92) με σκορ 5-1 ενώ σε σύστημα παρολι προτείναμε το Goal/Goal (1,68) στο Άγιαξ - Βίλεμ (3-1) και το Goal/Goal (1,62) στο Γαλατάσαραϊ - Γκιόζτεπε (3-1) με το 2 Draw No Bet στο ματς της Καραμπούκσπορ - Τραμπζονσπορ να μένει στη μονάδα λόγω ισοπαλίας!

Ανήμερα των Χριστουγέννων υποδείξαμε στο ποντάρισμα του 1,5 γκολ για την Οσμάνλισπορ (3-2) ενώ χθες στο Μονό Σημείο πέρασε εύκολα το Goal/Goal (1,72) της αναμέτρησης Μπέρτον - Λιντς με σκορ 1-2!



