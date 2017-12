Σοβαρότητα και ουσία δίνουν πρόκριση στο Λιγκ Καπ και το "Σαν Πάολο" (video)

Μια άλλη αίσθηση έχουν τα ματς του Λιγκ καπ στην Αγγλία με τις ομάδες πλέον όλο και πιο κοντά σε ένα μεγάλο φετινό τους στόχο.Η Σίτι πραγματoποιεί μια εξαιρετική σεζόν μετρώντας εννέα νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια στην Premier League. Σε ένα από αυτά επικράτησε με 2-0 στο Λέστερ. Τώρα οι "αλεπούδες" δείχνουν μεγαλύτερες αντιδράσεις έχοντας όμως την ίδια αστάθεια κυρίως στην ανασταλτική τους λειτουργία.. Οι φιλοξενούμενοι έχασαν από τους "παρτενοπέϊ" πριν τέσσερις εβδομάδες 0-1 στο Φρίουλι για το πρωτάθλημα, όμως τώρα σε έναν νοκ άουτ αγώνα θα ψάξουν το γκολ όπως έκαναν πριν από τρία χρόνια όταν αποκλείστηκαν σε ανάλογο παιχνίδι στα πέναλτι φτάνοντας ως εκεί με σκορ 2-2.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΑΓΓΛΙΑ, F.A. Cup (21.45) Carlisle Utd - Gillingham : Goal/Goal (1,60)ΣΚΩΤΙΑ, League One (21.45) Stranraer - Albion Rovers : Goal/Goal (1,45)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, KNVB Beker (21.45) Willem II - RKC Waalwijk : Over 2,5 (1,42)ΣΚΩΤΙΑ, League Two (21.45) Cowdenbeath - Stenhousemuir : 2 Draw No Bet (1,27)ΙΤΑΛΙΑ, Coppa Italia (22.00 Novasports 24 HD) Napoli - Udinese : Goal/Goal (1,70)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΓΕΡΜΑΝΙΑ, DFB Pokal (19.30) Mainz 05 - Stuttgart : 2 Draw No Bet (2,00)ΑΓΓΛΙΑ, Carabao Cup (21.45 Novasports 5 HD) Arsenal - West Ham : Home to score both halves (2,00)ΣΚΩΤΙΑ, League One (21.45) Stranraer - Albion Rovers : Over 3,5 (2,35)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΑΓΓΛΙΑ, Carabao Cup (21.45 Novasports 2 HD) Leicester City - Manchester City : Goal/Goal (1,70)**** Δείτε πως έγινε αυτό τοόπου οι γηπεδούχοι έχασαν πολλές ευκαιρίες για να προκριθούν κι ας θυμηθούμε π