Συγκρούσεις για κάθε γούστο σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία (video)

** Δείτε μια ενδιαφέρουσα αναδρομή στα ματς του Άγιαξ με την Αϊντχόφεν , όπως και το τι έγινε στα αντίστοιχο ματς πριν ακριβώς έναν χρόνο στο Άμστερνταμ. Δείτε επίσης και το τι έγινε τον περασμένο Οκτώβριο στην συναρπαστική αναμέτρησης της Χιμπέρνιαν με την Σέλτικ για την ημιτελική φάση του Σκωτσέζικου Λιγκ Καπ





Καλές ιδέες από το, όπου υπάρχουν και ντέρμπι στην Αγγλική Premier League, την- όπως και από τα πρωταθλήματα Γαλλίας - Τουρκίας παίρνουμε σήμερα.Στομε ρίσκο δίνουμε προβάδισμα στην έδρα, στην Σκωτία περιμένουμε γκολ σε μικρής και μεγάλης εμβέλειας ματς ενώ για σύστημα με ζητούμενα περιμένουμε τις αντιδράσεις τηςόπως και ένα ξέσπασμα τηςΗ προοπτική παραγωγικότητας δίνει καλές ιδέες στις εκτός έδρας δοκιμασίες τηςκαι τηςαφού οι αντίπαλοί τους προφανώς θα ψάξουν με γκολ να φανούν ανταγωνιστική και είναι αλήθεια πως μπορούν να το κάνουν.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (14.30) Hibernian - Celtic : Over 2,5 (1,55)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (16.00) Napoli - Fiorentina : Goal/Goal (1,62)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (16.15) Liverpool - Everton : Goal/Goal (1,65)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (17.45 Novasports 4 HD) Ajax - PSV : Goal/Goal (1,45)ΣΚΩΤΙΑ, League One (18.10) Airdrieonians - Raith Rovers : Over 2,5 (1,55)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (13.00) Real Sociedad - Málaga : Χ2 (2,49)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (15.30 Novasports 4 HD) Utrecht - Feyenoord : Over 3,5 (2,35)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (18.30) Manchester Utd - Manchester City : 1 Draw No Bet (2,15)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (22.00 Novasports 2 HD) O. Marseille - Saint-Étienne : Home to score both halves (2.05)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (15.30) Sivasspor - I.Başakşehir : Over 2,5 (1,75)** Χθες η στήλη η στήλη πρότεινε γιαστην αναμέτρησηςμε το τελικό σκορ 1-3.***