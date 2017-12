Ώρα να ξεσπάσουν Παρί και Γκενκ. Παραγωγικά ματς στην Τσάμπιονσιπ (video)

Έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια στην Αγγλική Τσάμπιονσιπ με δυνατές έδρες σε Νόριτς και Λονδίνο κι ακόμα πιο σταθερές αξίες από τις φιλοξενούμενες Σέφιλντ Γουέσδντεϊ και Λιντς. Η Γιουνάϊτεντ μάλιστα έχει εκτός έδρας στο φετινό πρωτάθλημα πέντε νίκες και πέντε ήττες!

Μετά τις δύο ήττες σε Γαλλικό πρωτάθλημα και Τσάμπιονς Λιγκ η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει ένα ξέσπασμα. Μπορεί να βρει τις ευκαιρίες κόντρα στην Λιλ η οποία πάντως έχει σκοράρει στις τελευταίες επισκέψεις της στο Παριζιάνικο γήπεδο.

Ματς για γκολ περιμένουμε στην Λειψία, το Μπρέχιν και το Αλκμάαρ. Εκεί πάντως ας μην υποτιμήσουμε την αξία της Χέρκουλες παρότι έχει να αντιμετωπίσει το νικηφόρο σερί - για οκτώ ματς - των γηπεδούχων.

Με ρίσκο ποντάρουμε στην παραγωγικότητα των αγώνων του Πίτερμπορο και της Βαλένθια ενώ στο ντέρμπι του Ιταλικού πρωταθλήματος, ίσως και να είναι η ευκαιρία για την πιο σταθερή Ίντερ να κάνει μια μικρή υπέρβαση ως φιλοξενούμενη της πιο νευρικής Γιουβέντους.







ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (16.30) RB Leipzig - Mainz 05 : Over 2,5 (1,45)

ΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Brechin City - St. Mirren : Over 2,5 (1,50)

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (18.00 Novasports 3 HD) P.S.G. - Lille : Home Over 2,5 (1,40)

ΑΓΓΛΙΑ, Championship (19.30 Novasports 1 HD) Norwich City - Sheffield Wednesday : Goal/Goal (1,62)

ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (20.45 Novasports 4 HD) AZ - Heracles : Goal/Goal (1,40)

ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (21.00) Genk - AS Eupen : Home team Over 1,5 (1,35)





ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Peterborough Utd - Blackburn : Over 1,5 HT (2.35)

ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (21.45) Valencia - Celta de Vigo : Over 3,5 (2,00)

ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.45) Juventus - Inter : X2 (2,04)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00) Q.P.R. - Leeds United : Over 2,5 (1,80)



** Παρά τα προβλήματά της η Νόριτς έχει κίνητρο μετά την βαρία της ήττα (5-1) στη πρόσφατη συνάντηση με την Σέφιλντ Γουέσδντεϊ. Με το ίδιο σκορ είχε νικήσει η Αλκμάαρ την Χέρακλες ακριβώς πριν έναν χρόνο. Τώρα βέβαια, παρά το φορμάρισμα των γηπεδούχων τα πράγματα δεν θα είναι τόσο απλά. Δείτε τι έγινε στα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια :