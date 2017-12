Ματς με ανταγωνισμό και ιδιαίτερα νοήματα σε Νταντί, Μπορντό (video)

Υπάρχουν φαβορί στα αποψινά παιχνίδια του κουπονιού, όπως όμως υπάρχουν απέναντί τους ομάδες με ικανότητες να αμφισβητήσουν την θεωρία κάνοντας πράξη τις δικές τους ικανότητες. Όπως για παράδειγμα η αήττητη εδώ και τέσσερις μήνες (!) εκτός έδραςστοκόντρα σε μια παραγωγική και απρόσεκτη αμυντικά Γιουνάϊτεντ. Το ίδιο ισχύει και στοόπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την Αμπερντίν κόντρα στην παράδοση έχοντας χάσει στις τρεις τελευταίες επισκέψεις των "". Μάλιστα αυτό το 0-7 του περασμένου Μαρτίου δημιουργεί κίνητρα στους "μελανόλευκους". Αν θυμηθούμε τι έγινε στο αντίστοιχο ανταγωνιστικό ματς του πρώτου γύρου τότε μας δημιουργείται η βεβαιότητα για ένα παιχνίδι με ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.Αξιόπιστες λόγω φόρμας οικαι κυρίως ηη οποία είναι σε ανοδική πορεία κι αν παίξει τόσο καλά θα πάρει αυτό που θέλει στο γήπεδο τηςσκοράροντας πάνω από μια φορά.ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, A-League (10.30) Melbourn Victory - Adelaide United : Goal/Goal (1,52)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (21.30) Waasland/Beveren - Standard Liège : Χ2 (1,24)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.45 Novasports 1 HD) Bordeaux - Strasbourg : Home team Over 1,5 (1,55)ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (21.45) Dundee FC - Aberdeen : Goal/Goal (1,60)ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45 Novasports 4 HD) Sheffield Utd - Bristol City : Goal/Goal (1,52)ΔΑΝΙΑ, Alka Superligaen (20.00) Horsens - SønderjyskE : Away Over 1,5 (2,15). Η Άρσεναλ πέτυχε τρία γκολ στο ημίχρονο, μπήκαν τέσσερα γκολ (Over 3,5) στο Σαν Σεμπαστιάν ενώ έμεινε στη μονάδα το ματς στα Σκόπια όπου πάντως η Βαρντάρ έφτασε κοντά στη νίκη!Arsenal - BATE Borisov :Real Sociedad - Zenit :Vardar - Rosenborg :** Δείτε τι έγινε στο αντίστοιχο ματς του πρώτου γύρου ανάμεσα στην Σοντερίσκε και την Χόρσενς (2-2), όπως και στον αγώνα του πρώτου γύρου της Σκωτσέζικης Premiership στο Αμπερντίν ανάμεσα στην τοπική ομάδα και την Νταντί.