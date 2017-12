Υπαρκτό ενδιαφέρον σε "αδιάφορα" ματς και γκολ εκεί όπου κρίνεται η πρόκριση!

Υπάρχουν εκκρεμότητες σε αυτή την τελευταία αγωνιστική του Europa League και κυρίως πάνω σ' αυτές αξίζει να δούμε την προοπτική σοβαρού ανταγωνισμού και παραγωγικότητας. Βέβαια σε κάποια ματς κυρίως αδιάφορα βαθμολογικά αξίζει να δούμε κάποιες ομάδες που δεν θέλουν να φύγουν από τη διοργάνωση με ταπεινωτικό τρόπο όπως για παράδειγμα η Έβερτον και η Βαρντάρ Σκοπίων. Η δυναμική των αντιπάλων υπόσχεται θέαμα σε Μπέργκαμο και Σαν Σεμπαστιάν ενώ στην Πράγα ναι μεν η Σλάβια έχει ένα μικρό προβάδισμα νίκης όμως η Αστάνα έχοντας σκοράρει συνεχώς σε όλα τα επίσημα παιχνίδια της από τον περασμένο Σεπτέμβριο, μπορεί να το κάνει και τώρα!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (20.00) Atalanta - Lyon : Goal/Goal (1,42)

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (20.00) Apollon L. - Everton : Χ2 (1,53)

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (20.00) I.Başakşehir - Sp. Braga : 1 Draw No Bet (1,22)

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (20.00) Zlin - Lokomotiv Moskva : 2 (1,45)

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (22.05) Real Sociedad - Zenit : Goal/Goal (1,55)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (20.00) Arsenal - BATE Borisov : Over 1,5 HT (2,00)

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (22.05) Real Sociedad - Zenit : Over 3,5 (2,70)

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (22.05) Vardar - Rosenborg : 1 Draw No Bet (2,50)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (20.00) Slavia Praha - Astana : Goal/Goal (1,82)



** Χθες το ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ της στήλης είχε "αγωνία" ως το 33ο λεπτό. Τότε ισοφάρισε η Φέγενορντ και πέρασε το Goal/Goal στο ματς του Ρότερνταμ ανάμεσα στην Ολλανδική ομάδα και τη Νάπολι (1,82)