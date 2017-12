Ακλόνητα φαβορί Λειψία, Σεβίλλη, ανταγωνισμός γοήτρου στο Ρότερνταμ (video)

Αν εξαιρέσουμε τον 8ο όμιλο όπου μόνον με ένα θαύμα η Ρεάλ θα μπορέσει να πάρει την πρώτη θέση από την Τόττεναμ, στους άλλους τρεις ομίλους είναι ανοιχτή μια θέση. Για αυτό κι ορισμένες ομάδες ως φαβορί θα κάνουν τα πάντα για να αποφύγουν τα στραβοπατήματα, όπως η Σεβίλλη στο Μάριμπορ, στη Λειψία και η Νάπολι στο Ρότερνταμ. Στην Ολλανδία βέβαια η Φέγενορντ λογικά θα προσπαθήσει να φύγει όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς από την διοργάνωση όπου μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει ούτε έναν πόντο! Τουλάχιστον ένα γκολ θα μπορέσει να βάλει! Καλό παιχνίδι περιμένουμε και για το Αγγλικό Λιγκ Τρόφι στο Πίτερμπορο.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) Maribor - Sevilla : Away team to score both halves (1,62)

ΑΓΓΛΙΑ, EFL Trophy (21.45) Peterboprough Utd - Southend Utd : Over 2,5 (1,65)

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) RB Leipzig - Beşiktaş : 1 ΗΤ (1,55)

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) Real Madrid - Borussia Dortmund : Goal/Goal (1,48)





ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) Feyenoord - Napoli : Goal/Goal (1,82)



** Δείτε τι έγινε τον περασμένο Οκτώβριο στο ματς για την League One ανάμεσα στην Σάουθεντ και την Πίτερμπορο :