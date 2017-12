Με όρεξη στις δύσκολες αποστολές, Βαλένθια, "Τζερς" και Μαρσέϊγ (video)

Η αγωνιστική σταθερότητα της Βαλένθια, η δεινότητα των ομάδων που παίζουν απόψε στην Κωνσταντινούπολη όπως και η αξιοπιστία - έστω και σε δύσκολες εκτός έδρας αποστολές - της Ρέϊντζερς και της Μαρσέϊγ δίνουν καλές ιδέες για συστήματα με ζητούμενα ή σε πιο απλές εκδοχές για συστήματα (3αδες,. 4αδες) παρολί.

Για κάτι παραπάνω ας περιμένουμε την όρεξη της Μίλαν με νέο προπονητή να δείξει κάτι καλό από το ξεκίνημα του ματς στο Μπενεβέντο, όπως και η προοπτική να σκοράρει η ΣπάρταΡόττερνταμ στο Αϊντχόφεν και σε ένα ματς όπου δύσκολα να ελπίζει σε οτιδήποτε μόνον από την άμυνά της.





ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (14.30) Aberdeen - Rangers : Χ2 (1,35)

ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (15.30) Ι. Βuyuksehir - Osmanlispor : Goal/Goal (1,60)

ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (18.00) Manchester City - West Ham : Over 3,5 (1,55)

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (Novasports 2 HD) Montpellier - O. Marseille : 2 DNB (1,40)





ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (13.30) Benevento - Milan : Over 1,5 HT (2,05)

ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (15.30) Ι. Βuyuksehir - Osmanlispor : Over 3,5 (2,45)

ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (17.15) Getafe - Valencia : 2 (2,15)





ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (15.30 Novasports 4 HD) PSV - Sparta Rotterdam : Goal/Goal (1,85)



