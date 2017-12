Ανταγωνιστικές με προοπτική η Στρασμπούργκ, η Ντανφέρμλιν και η Φίτεσε (video)

Η Παρί συνεχίζει την ακάθεκτη πορεία της προς τον τίτλο. Στο Στρασβούργο θα βρει πολλές ευκαιρίες για γκολ απέναντι σε μια ομάδα που δεν μπορεί να αμυνθεί καλά αλλά δεν φοβάται να επιτεθεί. Περίπου ίσες ευκαιρίες στο γκολ έχουν οι ομάδες στο Λεβερκούζεν, στο "Ταναντάϊς Παρκ" του Νταντί ενώ στο προβάδισμα της Φέγενορντ και της Σεβίλλης αξίζει να δούμε το πως ακριβώς θα αντιδράσουν οι φιλοξενούμενοί τους οι οποίοι προφανώς δεν στέκονται τόσο αμυντικά σε τέτοιες δοκιμασίες.





ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (16.30) Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund : Goal/Goal (1,27)

ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (17.00) Watford - Tottenham : Over 2,5 (1,55)

ΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Dundee United - Dunfermline Athletic : Goal/Goal (1,62)

ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (19.00) Lokeren - Anderlecht : 2 (1,45)

ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (21.45 Novasports 1 HD) Feyenoord - Vitesse : Over 2,5 (1,40)





ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΣΚΩΤΙΑ, League One (17.00) Raith Rovers - Alloa Athletic : X2 (2,05)

ΑΓΓΛΙΑ, F.A. Cup (17.00) Stevenage - Swindon Town : Away Over 1,5 (2,10)

ΣΚΩΤΙΑ, League Two (17.00) Berwick Rangers - Stirling Albion : 2 (1,98)

ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (19.30) Sevilla - Deportivo La Coruña : Over 3,5 (2,10)





ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (18.00 Novasports 3 HD) Strasbourg - P.S.G : Goal/Goal (1,78)



*** Εύστοχη και η χθεσινή πρόβλεψη της στηλής για το Μονό Σημείο με το Goal/Goal της Λιντς απέναντι στην Άστον Βίλα



** Δείτε τι έγινε στο αντίστοιχο ματς του πρώτου γύρου ανάμεσα στην Ντανφέρμλιν και την Νταντί Γιουνάϊτεντ

