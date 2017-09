Ανώτερες και με σοβαρά κίνητρα Ρέϊντζερς, Μονακό, Κουόπιο, ντέρμπι θεάματος στο Λονδίνο

Το Λονδρέζικο ντέρμπι της Αγγλικής Τσάμπιονσιπ δεν υστερεί σε πάθος και γόητρο αυτά των μεγαλύτερων και πιο καταξιωμένων ομάδων της Βρετανικής πρωτεύουσας. Τόσο η Κουίνς Παρκ Ρέϊντζερς όσο και η Φούλαμ νιώθουν δυνατές και προπάντων ανικανοποίητες από την ως τώρα βαθμολογική τους συγκομιδή. Η λογική λέει πως η προοπτική της ισοπαλίας τους αφήνει αδιάφορους! Η Μονακό και η Σάλκε παίζουν απόψε με προβάδισμα έδρας κι όχι μόνον. Το θέμα είναι πως οι αντίπαλοί τους - Μονπελιέ και Μπάγερ Λεβερκούζεν - έχουν διάθεση ανασύνταξης με καλά ματς έστω και εν μέσω αστάθειας, το τελευταίομ χρονικό διάστημα. Εξίσου σοβαρό, εν μέσω των δικών τους ανασφαλειών, το προβάδισμα της Κουόπιο στη Φινλανδία, της Θέλτα στην Ισπανία και της Ρέϊντζερς στην Σκωτία. Οι "Τζερς" μετά την ήττα στο "Old Firm" θέλουν κάτι που θα τονώσει το ηθικό τους και οι αδυναμίες των "ακαδημαϊκών" θα τους προσφέρουν τις ευκαιρίες.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, Veikkausliiga (18.30) Inter Turku - KuPS : 2 Draw No Bet (1,50)

ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (21.00) Twente - Heracles : Goal/Goal (1,42)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (21.30) Schalke 04 - Bayer Leverkusen :Goal/Goal (1,42)

ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (21.45) Hamilton - Rangers : Over 2,5 (1,50)

ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santander (22.00) Celta de Vigo - Girona : 1 DNB (1,20)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (21.30) St.Truiden - Sp. Charleroi : Away Over 1,5 (2,45)

ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (21.45) Hamilton - Rangers : Away team to score both halves (2,02)

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.45 Novasports 1 HD) Monaco - Montpellier : Goal/Goal (1,90)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45 Novasports 2 HD) Q.P.R. - Fulham : Over 2,5 (1,55)