Οι καλές ιδέες από τα αουτσάϊντερ στην 2η αγωνιστική του Γιουρόπα Λιγκ

Υπάρχουν αρκετά ματς όπου με μια πρώτη ματιά ξεχωρίζουν τα φαβορί για την νίκη τόσο στα ματς των 20.00 όσο και πιο μετά. Οι Ιταλικές όμάδες έλαμψαν την περασμένη αγωνιστική και τώρα απλά θέλουν την επιβεβαίωση της ανωτερότητας. Τόσο η Βάρεγκεμ στο Ολύμπικο όσο και ο Ριέκα στη Λομβαρδία δεν θα πάνε απλά να παίξουν το ρόλο του κομπάρσου. Πολύ δυνατές και υπολογίσιμες ως φιλοξενούμενες, η Φίτεσε - μετά και την εκτός έδρας νίκη επί του Άγιαξ πριν λίγα 24ωρα - όπως και η Αταλάντα στο Λιόν. Αυτό ισχύει με σοβαρή προοπτική για τον Ερυθρό Αστέρα στην έδρα της νευρικής Κολονίας, όσο και για την Βαρντάρ η οποία έχοντας αποκλείσει ομάδες όπως η Φενέρμπαξε και η Μάλμε, δεν θα φοβηθεί να παίξει με θράσος και στο Τρόντχαϊμ.

Δύσκολο έργο θα έχει ο Απόλλωνας Λεμεσού στο "Γκούντισον Παρκ" αφού η Έβερτον, όσο κι αν έχουν σε 2η μοίρα οι περισσότερες Αγγλικές ομάδες τη διοργάνωση, θέλει κάτι με αξιοπρέπεια μετά το στραπάτσο στο Μπέργκαμο!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (20.00) Nice - Vitesse : Over 2,5 (1,55)

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (20.00) Salzburg - O.Marseille : Goal/Goal (1,50)

ΓΑΛΛΙΑ, National 1 (21.00) Pau - Béziers : X2 (1,35)

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (22.05) Lyon - Atalanta : Over 2,5 (1,65)

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (22.05) Everton - Apollon L. : Over 2,5 (1,45)





ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗTΟΥΜΕΝΑ :



ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (20.00) Rosenborg - Vardar : X2 (2,48)

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (20.00) Köln - Crvena Zvezda : X2 (2,21)

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (22.05) Milan - Rijeka : Goal/Goal (2,05)

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (22.05) Ludogorets - Hoffenheim : Over 3,5 (2,55)





ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ(20.00) Lazio - Zulte/Waregem : Goal/Goal (1,92)