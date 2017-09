Ντέρμπι πάθους κι εγωισμού στη Μαδρίτη

Το ματς της Ατλέτικο με την Τσέλσι έχει πολλούς ανοιχτούς λογαριασμούς κι όχι μόνον επειδή στον πάγκο των Λονδρέζων θα είναι ο Μουρίνιο! Η ιστορία με τον Κόστα κράτησε όλο το καλοκαίρι σε συναγερμό τις δύο ομάδες. Οι γηπεδούχοι παίζουν στο νέο τους γήπεδο και οι φιλοξενούμενοι θα ήθελαν ευχαρίστως να τους χαλάσουν τη γιορτή!Ματς για συγκινήσεις περιμένουμε, νωρίτερα, στο Αζερμπαϊντζάν όπου η Καραμπάχ θα θέλει κι αυτή γκολ προκειμένου να απαντήσει στην ανωτερότητα της Ρόμα.Προβάδισμα φιλοξενούμενων υπάρχει, θεωρητικά τουλάχιστον, και στην Λισαβόνα. Η Σπόρτιγκ θα το παλέψει ψάχνοντας πιθανόν και το στοιχείο του αιφνιδιασμού.Καλά κι αμφόρροπα παιχνίδια θα γίνουν για τα πρωταθλήματα της Φινλανδίας, της Ελβετίας - όπου η Λωζάνη είναι πιο αξιόπιστη από τη Σιόν - και την Αγγλική τσάμπιονσιπ.Αναφορικά με την δοκιμασία του Ολυμπιακού στο Τορίνο, ας μην πούμε πολλά - πολλά. Εξάλλου στο παρελθόν - κι όχι πολύ παλιά - όποτε μια Ελληνική ομάδα και κυρίως ο Ολυμπιακός πήγαινε ως ένας σάκος του μποξ σε ένα πολύ δύσκολο Ευρωπαϊκό παιχνίδι, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμεναν οι λάτρες της... παραγωγικότητας! Ναι μεν αυτή η Γιουβέντους είναι ένα τεράστιο μέγεθος στο οποίου ούτε ο καλύτερος Ολυμπιακός όλων των εποχών δεν θα μπορούσε εύκολα να αντισταθεί, όμως προτιμάμε να κρατήσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση "μικρό καλάθι"! Είμαστε επιφυλακτικοί ακόμα και στο (2,00) που προσφέρει το Over 3,5.. Ο "άσσος" στο (1,15) μάλλον δεν αξίζει ως ιδέα. Κάτι καλό βλέπουμε στο να εκτελεστούν πάνω από 10 κόρνερ με το σχετικό Over στο (1,80).ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (19.00) Qarabağ - Roma : Goal - Goal (1,70)ΕΛΒΕΤΙΑ, Raiffeisen League (19.30) Sion - Lausanne Sport : Goal - Goal (1,45)ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45) Sheffield United - Wolves : Goal/Goal (1,68)ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) Sporting CP - Barcelona : Goal/Goal (1,.52)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΕΛΒΕΤΙΑ, Raiffeisen League (19.30) Sion - Lausanne Sport : 2 DNB (2,95) (Στοίχημα χωρίς Ισοπαλία)ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, Veikkausliiga (19.30) Seinäjoen JK - Ilves : Over 2,5 (2,00)ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) Anderlecht - Celtic : Over 10,5 corners (1,92)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) Atlético Madrid - Chelsea : Goal/Goal (1,78)