Δικαίωμα στο γκολ για όλους σε Ντόρτμουντ, Νάπολι και Μπάρνσλεϊ

Στο σημαντικότερο αποψινό ματς του Τσάμπιονς Λιγκ η Ρεάλ πάει πιεσμένη μετά τα τελευταία αποτελέσματα ενώ η Ντόρτμουντ έχει βρει τα "πατήματά" της τουλάχιστον στο δημιουργικό κομμάτι.Προβάδισμα νίκης έχουν Νάπολι, Μονακό και Μάντσεστερ Σίτι, Στο "Σαν Πάολο" πάντως τα τελευταία χρόνια - συμβαίνει και φέτος αυτό - οι φιλοξενούμενοι βρίσκουν ευκαιρίες να φτάσουν στο γκολ και να το καταφέρουν! Με σύμμαχο την εξέδρα η Μπεσικτάς είναι σε θέση να κοντράρει σε ουσιαστικό βαθμό την σιγουριά κι ομοιογένεια της Λειψίας. Προβάδισμα έχει και η Τόττεναμ στην Κύπρο αν και το ΑΠΟΕΛ στα δύσκολα ματς ξέρει να κοντρολάρει το ρυθμό προσπαθώντας να μην παρασυρθεί και να εκτεθεί, ίσως!Πολλά αμφίρροπα παιχνίδια γίνονται και σ' αυτή την εμβόλιμη αγωνιστική της Αγγλικής Τσάμπιονσιπ. Μπορεί η Νόριτς να το παλέψει στο Μίντλεσμπρο ισορροπώντας στις συνθήκες του αγώνα. Πιο ανοιχτό περιμένουμε το παιχνίδι στο Μπάρνσλεϊ όπου η Κουϊνς παρκ Ρέϊντζερς λογικά θα παίξει για να κερδίσει. Ισορροπημένο και εξίσου παραγωγικό αναμένεται το ματς του Έξετερ με την φιλοξενούμενη Νοτς Κάουντι σε ανοδική πορεία.Υπάρχουν κι άλλες αξιοπρόσεκτες σταθερές αξίες στο κουπόνι, όπως η σταθερότητα της Τρέλεμποργκ και της Γουίγκαν.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΣΟΥΗΔΙΑ, Superettan (20.00) Örgryte - Trelleborg : X2 (1,37)ΑΓΓΛΙΑ, League One (21.45) Wigan Athletic - Plymouth Argyle : Home team Over 1,5 (1,42)ΑΓΓΛΙΑ, League Two (21.45) Exeter City - Notts County : Goal/Goal (1,58)ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) Beşiktaş - RB Leipzig : 1Χ (1,51)ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45) Barnsley - Q.P.R. : Goal/Goal (1,48)ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΑΣ :ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45) Middlesbrough - Norwich City : Χ (3,25)ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) APOEL - Tottenham Hotspur : 2-3 Goals (2,08)ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) Borussia Dortmund - Real Madrid : Goal/Goal HT (2,85) (να σκοράρουν οι δύο ομάδες στο 1ο ημίχρονο)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) Napoli - Feyenoord : Goal/Goal (1,80)