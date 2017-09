Η παραγωγική αξιοπιστία της Μίντιλαντ και μια πεντάδα με καλή προοπτική!

Η Μίντιλαντ μπορεί να πετύχει καλά πράγματα στο φετινό πρωτάθλημα της Δανίας εφόσον συνεχίζει να αξιοποιεί την καλή της δημιουργία επιθετικά και βέβαια εφόσον περιορίσει τα αμυντικά της λάθη τα οποία την έχουν εκθέσει αρκετές φορές. Στο Άαρχους θα παίξει όπως ξέρει με καλές προοπτικές εφόσον είναι δεδομένο πως θα βρει απέναντί της ένα ευρύτερο πεδίο ανάπτυξης.Λίγο πιο ανατολικά και σε μια παρομοίων συνθηκών συνάντηση η Γκέτεμποργκ παίζει με σαφές προβάδισμα ως φιλοξενούμενη της υποδεέστερης, ποιοτικά, Εσκλιστούνα.Η βαθμολογική ανάγκη θα ωθήσουν και σήμερα τις Γιβάσκιλα, στην Φινλανδία, και την Λανς στην Γαλλική Ligue 2 να παλέψουν για το θετικό αποτέλεσμα. Δεν θα είναι εύκολο απέναντι - πάντως - σε ομάδες όχι ιδιαίτερα σταθερές σε απόδοση και σε επίπεδο αξιοπιστίας!Πιο νότια, στην Αττάλεια της Τουρκίας η τοπική ομάδα υποδέχεται την Οσμάνλισπορ σε ένα ματς επιθετικών αντιλήψεων όπου πάντως η έδρα μπορεί να παίξει ρόλο κυρίως για την ψυχολογία των γηπεδούχων καθώς οι φιλοξενούμενοι παραμένουν μια πιο επικίνδυνη ομάδα μακριά από το γήπεδό τους. Εξάλλου στην Άγκυρα παραμένουν χωρίς νίκη σε αγώνες πρωταθλήματος σε όλο το 2017!!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, Veikkausliiga (18.30) Jyväskylä JK - Inter Turku : 1Χ (1,56)ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (20.00) Antalyaspor - Osmanlispor : Goal/Goal (1,52)ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (20.00) Sarpsborg 08 - Odd : Goal/Goal (1,58)ΣΟΥΗΔΙΑ, Allsvenskan (20.00) AFC Eskilstuna - IFK Göteborg : 2 Draw No Bet (1,25)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 2 (21.45) Clermont - Lens : X2 (1,47)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΔΑΝΙΑ, Alka Superligaen (20.00) AGF - Midtjylland : Away team Over 1,5 (1,88)