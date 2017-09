Βάζουν δύσκολα ως φιλοξενούμενες Νόττιγχαμ και Μπρέντα

Δεδομένη είναι ανωτερότητα της Γιουβέντους και της Σέλτικ στα αποψινά ντέρμπι του Τορίνο και της Γλασκόβης. Πρόκειται πάντως για ματς ξεχωριστά με αντιπάλους που θα δώσουν τα πάντα αποφεύγοντας προπάντων την αναζήτηση ουσία από το ανασταλτικό τους παιχνίδι!Ανταγωνιστικά ματς θα γίνουν στο Πίτερμπορο, το Ρότερνταμ και το Μπέρμιγχαμ όπου ναι μεν οι γηπεδούχοι έχουν θεωρητικό προβάδισμα όμως οι Γουίγκαν, Μπρέντα - με συνέπεια στο εκτός έδρας γκολ - και Νόττιγχαμ σε κατάσταση πίεσης αποδίδουν πολύ καλύτερα. Κι ας έχουμε υπόψη την αδυναμία της Άστον Βίλα στην τελική προσπάθεια εδώ και λίγες εβδομάδες καθώς οι φίλαθλοί της δεν την έχουν δει να σκοράρει στα τρία τελευταία εντός έδρας πρόσφατα παιχνίδια.Περισσότερη ουσία μπορούν να επιδείξουν η Στουρμ Γκρατς με την φορμαρισένη Άλταχ, η Φόλκερκ με την Λίβινγκστον - σε μια αναμέτρηση που "καίει" τους ανήσυχους γηπεδούχους - και η Χάουγκεσουντ με την Κοπεγχάγη απέναντι στην αναξιόπιστες αμυντικά Βίκινγκ και Σίλκεμποργκ, αντίστοιχα!Η βαθμολογική ανάγκη μπορεί αν διαμορφώσει τις ισορροπίες και στο Γκενκ όπου ναι μεν τη τοπική ομάδα έχει προβάδισμα ως πιο αξιόπιστη όμως η Οστάνδη σε δεινή βαθμολογική θέση θα δώσει τα πάντα για ένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτό που στις προηγούμενες εκτός έδρας αναμετρήσεις έδειξε πως με λίγη τύχη παραπάνω θα μπορούσε να πάρει.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΣΚΩΤΙΑ, Premier League (14.30) Rangers - Celtic : Goal/Goal (1,50)ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Peterborough Utd - Wigan Athletic : Goal/Goal (1,55)ΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Falkirk - Livingston : Goal/Goal (1,58)ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (19.00) Haugesund - Viking : Home team Over 1,5 (1,68)ΑΥΣΤΡΙΑ, Bundesliga (19.30) Sturm Graz - Rheindorf Altach : Goal/Goal (1,65)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (19.00) Genk - KV Oostende : Χ2 (2,16)ΔΑΝΙΑ, Alka Superligaen (19.00) København - Silkeborg : Home to score both halves (2,00)ΑΓΓΛΙΑ, Championship (19.30 Novasports 5 HD) Aston Villa - Nottingham Forest : X2 (1,90)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.45) Juventus - Torino : Over 1,5 HT (Over 1,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο) (2,00)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (20.45 Novasports 3 HD) Feyenoord - NAC Breda : Goal/Goal (1,80)