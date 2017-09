Ανώτερες αλλά θα χρειαστούν ουσία απόψε η ΑΙΚ, η Σοσιεδάδ και η Λουγκάνο

Επικίνδυνες εκτός έδρας αποστολές έχουν η ΑΙΚ Στοκχόλμης και η Αμπερντίν κόντρα σε αντιπάλους που βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Οι "Ντονς" έχουν καλή παράδοση στο Μάδεργουελ όπου σκοράρουν συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Μικρό προβάδισμα έχουν η Λουγκάνο και η Ρεάλ Σοσιεδάδ και θα το αξιοποιήσουν εφόσον παίξουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα είναι τόσο εύκολο. Στο κύπελλο Δανίας η Άαρχους πάει με μικρό προβάδισμα στην Φρεντεριτσια να αντιμετωπίσει μια ομάδα που σίγουρα αδικείται από τα τελευταία αποτελέσματα στην 2η κατηγορία. Θα είναι ένα ματς ανταγωνιστικό με έμφαση στην δημιουργία και το επιθετικό πνεύμα..



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΣΟΥΗΔΙΑ, Allsvenskan (20.00) GIF Sundsvall - AIK : Goal/Goal (1,60)

ΕΛΒΕΤΙΑ, Raiffeisen Super League (21.00) Lugano - Sion: 1 Draw No Bet (1,50) (στοίχημα χωρίς ισοπαλία)

ΔΑΝΙΑ, DBU Pokalen (21.00) Fredericia - AGF Aarhus : Over 2,5 (1,50)

ΣΚΩΤΙΑ, League Cup (21.45) Motherwell - Aberdeen : Goal/Goal (1,58)

ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga Santader (23.00) Levante - Real Sociedad : X2 (1,31)





ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΕΛΒΕΤΙΑ, Raiffeisen Super League (21.00) Lugano - Sion : Home Over 1,5 (1,85)