Ανταγωνιστικά αουτσάϊντερ στο Λιγκ Καπ. Αξιόπιστα φαβορί, Γκέτεμποργκ και Φέγενορντ

Στους αγώνες του Αγγλικού Λιγκ Καπ και εν μέσω πολλών υποχρεώσεων εντός κι εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου οι "μεγάλοι" της Premier League δίνουν πολλές ευκαιρίες σε παίκτες με λιγότερο χρόνο συμμετοχής, τουλάχιστον στις πρώτες φάσεις της διοργάνωσης. Η συγκεκριμένη διαδικασία δίνει περισσότερες ευκαιρίες στα αουτσάϊντερ να φανούν πιο ανταγωνιστικά.Στο Σκωτσέζικο Λιγκ Καπ είμαστε ήδη στα προημιτελικά. Η Σέλτικ πορεύεται ως φαβορί και η Νταντί ως μια ομάδα με ικανότητα στο σκοράρισμα ακόμα και στα πολύ δύσκολα ματς.Πιο σοβαρά τα πράγματα στο Σουηδικό πρωτάθλημα όπου στην τελική ευθεία οι ομάδες κάνουν τα πάντα για την υλοποίηση των στόχων τους. Η Γκέτεμποργκ δείχνει πιο αξιόπιστη στην παρούσα χρονική στιγμή, κόντρα στην Χάμαρμπι.Η Φέγενορντ δεν μπόρεσε να πάρει κάτι στο πρόσφατο ντέρμπι του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Απόψε έχει μια καλή ευκαιρία για ξέσπασμα αντιμετωπίζονται την "θρασύτατη" ομάδα της Χάγης.Ματς για γκολ περιμένουμε στο Σεντ Γκάλεν της Ελβετίας, στο Σκίβε της Δανίας και στο Ολύμπικο της Ρώμης όπου Λάτσιο και Νάπολι, λογικά, θα επιλέξουν επιθετική τακτική. Από τα υπόλοιπα ματς της εμβολίμης αγωνιστικής στην Serie A ως πιο ανταγωνιστική φαντάζει η αναμέτρηση του Ούντινε όπου η Τορίνο - σκοράροντας συνεχώς σε επίσημα ματς εκτός έδρας από τον περασμένο Γενάρη - στις τρεις τελευταίες επισκέψεις της στο Φρίουλι σημείωσε εννέα γκολ έχοντας δεχθεί έξι!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΔΑΝΙΑ, DBU Pokalen (19.15) Skive - FC København : Over 2,5 (1,32)ΣΟΥΗΔΙΑ, Allsvenskan (20.00) Hammarby - IFK Göteborg : Goal/Goal (1,55)ΕΛΒΕΤΙΑ, Raiffeisen Super League (21.00) St. Gallen - Basel : Goal/Goal (1,58)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.45) Udinese - Torino : Goal/Goal (1,45)ΑΓΓΛΙΑ, Carabao Cup (21.45 Novasports 5 HD) Arsenal - Doncaster Rovers : Home team Over 2,5 (1,37)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΣΟΥΗΔΙΑ, Allsvenskan (20.00) Hammarby - IFK Göteborg : 2 Draw No Bet (2,00) (Στοίχημα χωρίς ισοπαλία)ΑΓΓΛΙΑ, Carabao Cup (21.45 Novasports2 HD) Chelsea - Nottingham Forest : Goal/Goal (2,05)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.45) Lazio - Napoli : Over 3.5 (2,25)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, KNVB Beker (21.45) Feyenoord - ADO Den Haag : Over 3,5 (2.02)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΣΚΩΤΙΑ, League Cup (21.45) Dundee FC - Celtic : Goal/Goal (1,82)