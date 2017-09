Σταθερές αξίες σε ιδιαίτερες δοκιμασίες, Ρέϊντζερς, Ίντερ, Γουίγκαν και Νιμ

Μετά τις τελευταίες εμφανίσεις της η Λίβερπουλ θέλει με κάθε τρόπο κάτι καλό έτσι ώστε να ξαναβρεί το ψυχολογικό πάτημα προκειμένου να ανασυνταχθεί. Στο Λέστερ δίνει ένα ματς που σίγουρα το θέλει περισσότερο από την αντίπαλό της. Είναι καλύτερη και εάν βοηθηθεί από τη ροή του παιχνιδιού μπορεί να τα καταφέρει. Την ίδια ομάδα αντιμετωπίζει στο ίδιο γήπεδο σε λίγα 24ωρα για το πρωτάθλημα όμως ο αποψινός αγώνας είναι νοκ άουτ! Από τα υπόλοιπα ματς της βραδιάς στο Αγγλικό Λιγκ Καπ, μπορεί αυτό του Μπρέντφορντ να είναι και το πιο παραγωγικό με δεδομένη την ανωτερότητα της Νόριτς και το τρόπο παιχνιδιού των γηπεδούχων.Στο Φίρχιλ της Γλασκόβης η Ρέϊντζερς πριν λίγες μέρες είχε σκοντάψει (2-2) κόντρα στην Πάρτικ Θιστλ για το Σκωτσέζικο πρωτάθλημα. Τώρα στο Λιγκ Καπ θα παίξει πιο σίγουρα, πιο "διαβασμένα" ενώ οι "Τζαγκς" δεν είναι στα καλύτερά τους με αντοχές και βάθος στο ρόστερ ασθενέστερο, σαφώς, των αντιπάλων τους.Με τον αέρα του φαβορί πάνε σε εκτός έδρας αποστολές η Ίντερ και η Νιμ. Κάτι ανάλογο ισχύει και για την Ντζουργκάρντεν στο Έλφσμποργκ και σε μια αναμέτρηση, πάντως, όπου οι φορμαρισμένοι φιλοξενούμενοι θα κληθούν να ξεπεράσουν και τις αμυντικές τους ανασφάλειες.Για την Αγγλική League One η Γουίγκαν υποδέχεται την Νορθάμπτον. Μικρό το προβάδισμα της έδρας, δεδομένη όμως και η ικανότητα των φιλοξενούμενων να φανούν ανταγωνιστικοί στις συνθήκες της αναμέτρησης.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΣΟΥΗΔΙΑ, Allsvenskan (20.00) Elfsborg - Djurgården : Goal/Goal (1,45)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, KNVB Beker (20.45) Helmond Sport - Cambuur : Over 2,5 (1,40)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.45) Bologna - Inter : 2 (1,40)ΣΚΩΤΙΑ, League Cup (21.45) Partick Thistle - Rangers : Away team Over 1,5 (1,48)ΑΓΓΛΙΑ, Carabao Cup (21.45) Brentford - Norwich City : Over 2,5 (1,50)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΑΓΓΛΙΑ, Carabao Cup (21.45 Novasports 1 HD) Leicester City - Liverpool : 2 (2,10)ΣΚΩΤΙΑ, League Cup (21.45) Partick Thistle - Rangers : 2 ΗΤ/FT (2,00) (Ημίχρονο/Τελικό)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 2 (22.00) Tours - Nîmes : Away team Over 1,5 (2,00) (η φιλοξενούμενη Over 1,5 γκολ)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΑΓΓΛΙΑ, League One (21.45) Wigan Athletic - Northampton Town : Over 2,5