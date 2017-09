Σταθερές "αξίες" μέσα από κίνητρα στη Σκανδιναβία και το Λανς

Μπαίνουν στην τελική ευθεία οι προσδοκίες των ομάδων της Σουηδικής Superettan. Κάθε αγώνας, κάθε βαθμός έχει πλέον ξεχωριστή σημασία ειδικά στις θέσεις προς την κορυφή. Προβάδισμα νίκης έχει η Χέλσινγκμποργκ σε ματς οριακού χαρακτήρα. Πιο αμφίρροπο ματς θα γίνει ανάμεσα στην Έστερς και την Τρέλεμποργκ. Με την πλάτη στον τοίχο παίζει από νωρίς φέτος η Λανς ψάχνοντας την ΄πρώτη της νίκη και κυρίως κάτι που να ξεπερνά τις ορατές αμυντικές αδυναμίες της. Θεαματικό αναμένεται και το παιχνίδι στο Τουρκού της Φινλανδίας. Η Νόρντζελαντ και ο Απόλλωνας Λεμεσού παίζουν ως τα μεγάλα φαβορί για τους τρεις πόντους κόντρα σε αντιπάλους ικανούς να προβάλλουν αντιστάσεις συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα των συγκεκριμένων αναμετρήσεων.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΚΥΠΡΟΣ, Championship (19.00) Apollon L. - Ermis : Over 2,5 (1,58)ΣΟΥΗΔΙΑ, Superettan (20.00) Öster - Trelleborg : Goal/Goal (1,50)ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (20.00) Beşiktaş - Konyaspor : Under 3.5 (1,37)ΔΑΝΙΑ, Alka Superligaen (20.00) Nordsjælland - AGF : Goal/Goal (1,45)ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, Veikkausliiga (18.30) Inter Turku - Lahti : Over 2,5 (1,90)ΣΟΥΗΔΙΑ, Superettan (20.00) Öster - Trelleborg : 2 Draw No Bet (2,15) (στοίχημα χωρίς ισοπαλία)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 2 (21.45) Lens - Quevilly Rouen : Over 2,5 (2.00)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΣΟΥΗΔΙΑ, Superettan (20.00) Helsingborg - Varberg : Home Over 1,5 (1,75)