Προοπτική παραγωγικότητας στα ντέρμπι του Λονδίνου, της Ολλανδίας και στο Μίντιλαντ

Κανείς δεν ξέρει πλέον που και κυρίως ποιός θα μπορέσει να σταματήσει το "φαινόμενο" που ακούει στο όνομα Παρί Σεν Ζερμέν στο Γαλλικό πρωτάθλημα και όχι μόνο! Η πάμπλουτη ομάδα από την πόλη του Φωτός σκοράρει με μεγάλη άνεση εντός κι κυρίως εκτός έδρας όπου οι αντίπαλοί της τολμούν να παίξουν κάπως πιο ανοιχτά. Η Λιόν για να ελπίζει σε κάτι, μάλλον θα πρέπει να παίξει συντηρητικά στηριζόμενη στους Βραζιλιάνους αμυντικούς της αποφεύγοντας ρίσκα κι απροσεξίες που ως τώρα την έχουν εκθέσει.Αντίθετα, περισσότερο επιθετικά ματς περιμένουμε στο Μίντιλαντ, στο ντέρμπι του Ολλανδικού πρωταθλήματος και προφανώς στο Λονδρέζικο ντέρμπι με την Τσέλσι πιο ξεκούραστη και ορεξάτη να πιέσει από τα πρώτα λεπτά στις αμυντικές ανασφάλειες της Άρσεναλ.Στο Σασουόλο η Γιουβέντους θέλει και μπορεί να ανακάμψει μετά την ήττα στο Καμπ Νου. Η λογική λέει πως θα παίξει πιο επιθετικά έτσι ώστε να ξεκόψει κάθε σχέδιο αγωνιστικής παρέμβασης, στο ρυθμό, από την πλευρά της Σασουόλο.Στο Βέλγιο η Γάνδη και η Σταντάρ Λιέγης παλεύουν κυρίως απέναντι στις αδυναμίες τους. Στην Οστάνδη όποιος ψάξει τη νίκη θα το κάνει μέσω της δημιουργίας ενώ στο Εουπέν η Σταντάρ θα αγωνιστεί ως φαβορί λόγω κυρίως του ποιοτικότερου ρόστερ, όμως τόσο η πίεση που έχει δημιουργηθεί λόγω του απογοητευτικού ξεκινήματος στη σεζόν και κυρίως τα προβλήματα στην τελική προσπάθεια - χωρίς γκολ από τις αρχές Αυγούστου και στα τέσσερα τελευταία επίσημα ματς - καθιστούν δύσκολη την προοπτική μιας θεωρητικά όχι τόσο δύσκολης νίκης!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (13.30) Sassuolo - Juventus : Over 2,5 (1,55)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (15.30 Novasports 4 HD) ADO Den Haag - Ajax : 2 & Over 2,5 (1,45)ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Doncaster Rovers - Scunthorpe United : Χ2 (1,43)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (19.00) KV Oostende - Gent : Goal/Goal (1,50)ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (19.00) Lillestrøm - Kristiansund : Over 2,5 (1,55)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (15.30) Chelsea - Arsenal : Over 1,5 HT (2,02)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (17.45 Novasports 4 HD) PSV - Feyenoord : Over 3,5 (2,45)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (19.00) AS Eupen - Standard Liège : Under 2,5 (2,00)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (22.00 Novasports 2 HD) P.S.G - Lyon : Under 3,5 (2,30)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΔΑΝΙΑ, Alka Superligaen (14.00) Midtjylland - Hobro : Over 3,5 (2,40)