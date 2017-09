Προβάδισμα μπροστά σε μικρά και μεγάλα εμπόδια για Μονακό, Γαλατάσαραϊ και Άντερλεχτ

Τα πλεονεκτήματά τους θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν σήμερα η Μονακό, η Άντερλεχτ, η Ντζουργκάρντεν και η Γαλατάσαραϊ σε ματς όπου πιθανόν να νιώσουν τις αντιστάσεις των αντιπάλων τους, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη όπου φέτος η Κασίμπασα δείχνει αρκετά δυνατή. Στην Αγγλική Τσάμπιονσιπ η Χαλ με την Σάντερλαντ έχουν χάσει αρκετό έδαφος. Τα προβλήματά τους εστιάζονται κυρίως στην άμυνα. Ανάλογα θέματα έχει και η Νόττιγχαμ. Πάνω σ' αυτά πιθανότατα να "πατήσει" η Γουλβς διεκδικώντας ακόμα και τη νίκη.Στις χαμηλότερες κατηγορίες της Σκωτίας περιμένουμε ένα παραγωγικό παιχνίδι στο Ντανφέρμλιν όπως και το αν η εντυπωσιακή Ρέϊθ Ρόβερς μπορέσει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις της στο Χάμπντεν Παρκ κόντρα στην Κουίνς Παρκ.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00) Nottingham Forest - Wolves : Goal/Goal (1,62)ΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Dunfermline Athletic - St. Mirren : Goal/Goal (1,48)ΣΟΥΗΔΙΑ, Allsvenskan (17.00) Djurgården - Örebro : Home team Over 1,5 (1,35) (η γηπεδούχος πάνω από 1,5 γκολ)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (18.00 Novasports 3 HD) Monaco - Strasbourg : Home Over 2,5 (1,58)ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (20.00) Galatasaray - Kasımpaşa : Goal/Goal (1,55)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Wigan Athletic - Bristiol Rovers : Over 3,5 (2,85)ΣΚΩΤΙΑ, League One (17.00) Queen's Park - Raith Rovers : 2 HT/FT (2,15) (2 ημίχρονο/τελικό)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (19.00) Kortrijk - Andrlecht : Away team to score both halves (2,35) (η φιλοξενούμενη να σκοράρει στα δύο ημίχρονα)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (21.45) PEC Zwolle - Heracles : 2 Draw No Bet (2,75) (στοίχημα χωρίς ισοπαλία)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00 Novasports 4 HD) Hull City - Sunderland : Over 2,5 (1,85)*** Το περασμένο διήμερο η στήλη ήταν ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ στις προβλέψεις της!!Την Πέμπτη 14/9 έδωσε με επιτυχία προβλέψεις για μια 5αδα (!!) σε σύστημα παρολί όπως και στο ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :Young Boys - Partizan : Goal/Goal (1,65) 1-1Austria Wien - Milan : Over 2,5 (1,50) 1-5Atalanta - Everton : 1Χ (1,28) 3-0Vitesse - Lazio : Goal/Goal (1,62) 2-3Real Sociedad - Rosenborg : Over 2,5 (1,45) 4-0ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :Apolon L - Lyon : Goal/Goal (1,85) 1-1** Χθες Παρασκευή 15/9 η στήλη ήταν και παλι αποτελεσματική στις προβλέψεις της σε ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ, όπως και στο ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :Hannover 96 - Hamburger SV : 2-3 Goal (1,95) 2-0Partick Thistle - Rangers : Away to score both halves (2,25) (η φιλοξενούμενη να σκοράρει στα δύο ημίχρονα) 2-2 (0-1 ΗΤ)Lugo - Real Zaragoza : Over 2,5 (2,05) 2-1ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :Galway United - Derry City : Over 2,5 (1,80) 2-1Συνεχίζουμε...