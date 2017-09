Το κίνητρο βοηθάει το θέαμα στο Γκάλγουεϊ το Ελσίνκι και το Ρόττερνταμ

Σε δύσκολη θέση παραμένει η Γκάλγουεϊ στο πρωτάθλημα Ιρλανδίας. Παλεύει πάντως και η Ντέρι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ στο νοτιοδυτικό κομμάτι του νησιού να πάρει αυτό που θέλει. Δύσκολο έργο θα έχει και η Αλκμάαρ στο Ρόττερνταμ όπου η Σπάρτα παίζει αρκετά προσεκτικά. Βέβαια εάν οι φιλοξενούμενοι επιβάλλουν έναν πιο γρήγορο ρυθμό, όπως ήταν στα δύο προηγούμενα ματς στο Αϊντχόφεν (2-3) και το Άρνεμ (2-1 τη Φίτεσε) θα έχουν προβάδισμα.Ντέρμπι επιβίωσης έχουμε στην Φινλανδία. Η Χέλσινγκφορς λογικά θα παίξει πιο ανοιχτά κι αυτό ίσως βοηθήσει την Γιβάσκιλα να παρουσιάσει τις επιθετικές της αρετές.Καλό παιχνίδι περιμένουμε και στο Αννόβερο. Η τοπική ομάδα δύσκολα δέχεται γκολ. Το Αμβούργο προφανώς θα προσπαθήσει να ρισκάρει έτσι ώστε να φέρει το ματς σε δικά του μέτρα. Στο τοπικό ντέρμπι της Γλασκόβης η Ρέϊντζερς παίζει ως τυπικά φιλοξενούμενη της Πάρτικ Θιστλ. Στις εξέδρες η ατμόσφαιρα θα θυμίζει.. "Άϊμπροξ" κι αυτό προφανώς θα συμβάλλει στον ενθουσιασμό όχι μόνον των "Τζερς"!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, Veikkausliiga (18.30) Helsingfors IFK - Jyväskylä JK : Goal/Goal (1,58)ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (20.00) kayserispor - Antalyaspor : Goal/Goal (1,55)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (21.30 Novasports 2 HD) Sparta Rotterdam - AZ : Goal/Goal (1,45)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (21.30) Club Brugge - Mechelen : Over 2,5 (1,40)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (21.30) Hannover 96 - Hamburger SV : 2-3 Goal (1,95)ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (21.45) Partick Thistle - Rangers : Away to score both halves (2,25) (η φιλοξενούμενη να σκοράρει στα δύο ημίχρονα)ΙΣΠΑΝΙΑ, Liga 123 (22.00) Lugo - Real Zaragoza : Over 2,5 (2,05)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Airtricity League (21.45) Galway United - Derry City : Over 2,5 (1,80)