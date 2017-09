Με Ιταλική φινέτσα και "παγίδες" για τους Ρώσους

Ανέκαθεν το θεσμός του Γιουρόπα Λιγκ αλλάζει πολύ, σε ότι αφορά το παραγωγικό του κομμάτι, στις φάσεις των ομίλων. Περισσότερα γκολ αλλά και περισσότερες εκπλήξεις! Παίζει ρόλο ασφαλώς το πως βλέπει η κάθε χώρα και η κάθε ομάδα το θεσμό. Η Μίλαν και η Λάτσιo πάνε ως φαβορί σε έδρες που οι γηπεδούχοι θα παίξουν ανοιχτά, επιθετικά χωρίς να φοβηθούν πως θα χάσουν κάτι. Προβάδισμα μπροστά στο κοινό τους έχουν η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Γιάγκ Μπόϊς και η Κοπεγχάγη κόντρα σε ομάδες ικανές να διαχειριστούν καλύτερα έναν πιο αργό ρυθμό. ΟΙ έδρες πάντως μπορούν να έχουν παρεμβατικό "λόγο" στη ροή των συγκεκριμένων αγώνων.



Ας προσέξουμε τις ικανότητες της Βαρντάρ και της Βάρεγκεμ κυρίως εάν υποτιμηθούν. Η Νις κάπου χάνει την αξιοπιστία της εκτός έδρας ενώ η Ζενίτ σε μια πιο "ζεστή" ατμόσφαιρα εάν παρασυρθεί σε αργό ρυθμό ίσως να χάσει πόντους...



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



UEFA, Europa League (20.00) Young Boys - Partizan : Goal/Goal (1,65)

UEFA, Europa League (20.00) Austria Wien - Milan : Over 2,5 (1,50)

UEFA, Europa League (20.00) Atalanta - Everton : 1Χ (1,28)

UEFA, Europa League (22.05) Vitesse - Lazio : Goal/Goal (1,62)

UEFA, Europa League (22.05) Real Sociedad - Rosenborg : Over 2,5 (1,45)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



UEFA, Europa League (20.00) Dynamo Kyiv - Skënderbeu Korçë : Goal/Goal (2,30)

UEFA, Europa League (20.00) København - Lokomtiv Moskva : Over 2,5 (2,05)

UEFA, Europa League (22.05) Zulte/Waregem - Nice : 1 Draw No Bet (2,00)

UEFA, Europa League (22.05) Vardar - Zenit : 1Χ (2,35)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



UEFA, Europa League (20.00) Appolon L - Lyon : Goal/Goal (1,85)