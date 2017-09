Με θράσος την Ιβηρική χερσόνησο, ΑΠΟΕΛ και Μπεσίκτας

Υπάρχει καλή προοπτική για θεαματικό ποδόσφαιρο στα περισσότερα αποψινά ματς του Τσάμπιονς λιγκ λαμβάνοντας υπόψη το αήττητο σερί των ομάδων που παίζουν σε Ρότερνταμ, Λειψία και Ολλανδία αντίστοιχα. Το μεγάλο φαβορί είναι η Ρεάλ που όμως στα τελευταία της παιχνίδια χάνει σε ουσία λόγω και των συνεχόμενων αλλαγών στους επιθετικούς της. Ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να αντέξει σε μια αξιοπρεπή κι όσο γίνεται ανταγωνιστική εμφάνιση. Η προοπτική ανταγωνιστικότητας της Μπεσίκτας δίνει καλή ιδέα για Goal/Goal στο "Ντραγκάο" απέναντι σε μια ενθουσιώδη Πόρτο. Ανώτερη η Φεντερίτσια στην 2η κατηγορία της Δανίας, όμως σίγουρα θα χρειαστεί πάνω από ένα γκολ για να κερδίσει μια επιθετική Σκίβε.



Στο μοναδικό ματς της Τσάμπιονσιπ η Χαλ έχει το σθένος να αντέξει στην πίεση της Φούλαμ, αρκεί βέβαια να μην παίξει παθητικά.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΔΑΝΙΑ, 1 Division (19.00) Skive - Fredericia : Over 2,5 (1,65)

ΠΟΛΩΝΙΑ, I Liga (20.00) Podbeskidzie - Olimpia Grudziądz : X2 (1,45)

ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45) Fulham - Hull City Goal/Goal (1,52)

UEFA, Champions League (21.45) Shakhtar Donetsk - Napoli : Goal/Goal (1,55)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



UEFA, Champions League (21.45) RB Leipzig - Monaco : Over 3,5 (2,60)

UEFA, Champions League (21.45) Real Madrid - APOEL : Under 3.5 (2,45)

UEFA, Champions League (21.45) Feyenoord - Manchester City : Over 3,5 (2,25)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



UEFA, Champions League (21.45) Porto - Beşiktaş : Goal/Goal (1,88)