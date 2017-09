Τακτική και θράσος κρίνουν τα ντέρμπι του Καμπ Νου και του Ολίμπικο. Βραδιά με πολλά γκολ στην Αγγλία

Τα δύο ντέρμπι στο Τσάμπιονς Λιγκ είναι αμφίρροπα ανάμεσα σε ομάδες από τις ίδιες χώρες με πολλά κοινά χαρακτηριστικά αλλά και σημαντικές διαφορές σε ότι αφορά την τακτική διαχείριση των αγώνων. Η Μπαρτσελόνα θέλει να πάρει ρεβάνς για τον περσινό αποκλεισμό από μια πιο ώριμη και λιγότερο αγχωμένη Γιουβέντους. Στο Ολύμπικο όποιος καταφέρει να επιβάλλει ρυθμό θα έχει πλεονέκτημα. Για να κερδίσει η Ρόμα οφείλει να δώσει ταχύτητα. Η Ατλέτικο μπορεί και πιο αργά!



Προβάδισμα νίκης έχουν η φορμαρισμένη Σριούσμπερι και η Σέφιλντ Γιουνάϊτεντ, στην Αγγλική League One. Όλα ανοιχτά στο Λονδίνο με την Τσάρλτον να έχει το ψυχολογικό πλεονέκτημα και την Γουίγκαν τις παραγωγικές ικανότητες.



Στο τοπικό ντέρμπι του Ελσίνκι το φαβορί θα παίξει άνετα και το αουτσάϊντερ με στόχο ένα γκολ. Μπορεί να τα καταφέρει..



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΣΟΥΗΔΙΑ, Superettan (20.00) Brommapojkarna - Helsingborg : Over 2,5 (1,60)

ΑΓΓΛΙΑ, League One (21.45) Shrewsbury Town - Southend Utd : 1 DNB (1,45) (στοίχημα χωρίς ισοπαλία)

ΑΓΓΛΙΑ, League Two (21.45) Forest Green Rovers - Lincoln City : Goal/Goal (1,52)

UEFA, Champions League (21.45) Barcelona - Juventus : Goal/Goal (1,58)

ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45) Sunderland - Nottingham Forest : Χ2 (1,61)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, Viekkausliiga (18.30) Helsinki JK - Helsingfors IFK : Goal/Goal (2,05)

ΑΓΓΛΙΑ, League Two (21.45) Barnet - Exeter City : Over 3,5 (2,85)

UEFA, Champions League (21.45) Roma - Atlético Madrid : Over 2,5 (2,00)

ΑΓΓΛΙΑ, Championship (22.00) Bolton Wanderers - Sheffield United : Away Over 1,5 (2,15)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΑΓΓΛΙΑ, League One (21.45) Charlton Athletic - Wigan Athletic : Over 2,5 (1,85)