Προκλήσεις για ανθεκτικούς χαρακτήρες σε Σάλτσμπουργκ, Ρώμη και Γάνδη

Μόνον στο Ολλανδικό πρωτάθλημα έχει πλέον την προσοχή της η Αϊντχόφεν μετά την αποτυχία να μπει σε ομίλους Ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Το δείχνει εξάλλου με το ξεκίνημά της. Στο Χέρενφεϊν έχει να αντιμετωπίσει μια άσχημη παράδοση καθώς παραμένει χωρίς νίκη εδώ και έξι χρόνια (!!) γεγονός ασυνήθιστο για τέτοιο επίπεδο ομάδων στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα.Μάλιστα σε αυτό το γήπεδο έχει να κρατήσει ανέπαφη την εστία της εδώ και 11 χρόνια σε όλες τις διοργανώσεις..

Η Κοπεγχάγη του Κάρλος Ζέκα τρέχει να μαζέψει το χαμένο έδαφος. Απέναντι στην επιθετική Μίντιλαντ εάν δεν μπορέσει να επιβάλλει πλήρως το ρυθμό της θα χρειαστεί σίγουρα πάνω από ένα γκολ για να κερδίσει! Προβάδισμα λόγω ποιότητας έχουν η Γιούγκ Μπόϊς - χωρίς νίκη για πάνω από ένα μήνα στην Ελβετία - η ΑΙΚ κυρίως λόγω κινήτρου και η Γάνδη εφόσον ασφαλώς επιλύσει τα παραγωγικά της θέματα. Η Γκενκ δεν έχει τόσο αξιόπιστη άμυνα, όμως σκοράρει με άνεση και εκτός έδρας.

Δύο φορμαρισμένες ομάδες παίζουν στο Σάλτσμπουργκ και εκεί περιμένουμε ένα ξέσπασμα από τους επιθετικούς. Σε γρήγορο ρυθμό περιμένουμε και το ματς της Αλμπαθέτε με τη Λούγκο. Οι γηπεδούχοι πριν λίγα 24ωρα έχασαν μέσα από τα χέρια τους την πρόκρισης στην επόμενη φάση του Ισπανικού κυπέλλου καθώς ισοφαρίστηκαν στο 95ο λεπτό παίζοντας όμως πολύ ανταγωνιστικά κόντρα στην Οσασούνα.

Γρήγορο ρυθμό θα δώσουν η Λάτσιο και η Μίλαν, από νωρίς μάλιστα. Οι δύο ομάδες θέλουν να "σπάσουν" την τριάδα Γιουβε - Ρόμα - Νάπολι στο Καμπιονάτο. Αγωνιστικά δείχνουν πως θα το προσπαθήσουν.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (13.30 Novasports 1 HD) Heerenveen - PSV : Goal/Goal (1,40)

ΔΑΝΙΑ, Alka Superligaen (17.00) København - Midtjylland : 1 Draw No Bet (1,35)

ΕΛΒΕΤΙΑ, Raiffeisen Super league (17.00) Young Boys - Lugano : Goal/Goal (1,45)

ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (20.00) Antalyaspor - Galatasaray : Over 2,5 (1,45)

ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (21.00) Strømsgodset - Rosenborg : Goal/Goal (1,50)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΣΟΥΗΔΙΑ, Allsvenskan (16.00) Hammarby - AIK : 2 (2,20)

ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (16.00) Lazio - Milan : Over 1,5 HT (2,10) (over 1,5 στο πρώτο ημίχρονο)

ΑΥΣΤΡΙΑ, BundesLIGA (17.30) Salzburg - Rapid Wien : Over 3,5 (2,55)

ΙΣΠΑΝΙΑ, Liga 123 (21.00) Albacete - Lugo : Over 2,5 (2,15)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (15.30) Gent - Genk : Home Over 1,5 (1,90)