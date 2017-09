Υπόσχονται πάθος και θέαμα τα ντέρμπι σε Αγγλία, Γαλλία. Σοβαρή δοκιμασία για τη Φέγενορντ

Η επανέναρξη των πρωταθλημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο μας προσφέρει αρκετά παιχνίδια με καλές ιδέες κυρίως σε ότι αφορά το παραγωγικό τους κομμάτι. Ας έχουμε υπόψη πως σε λίγες μέρες ξεκινούν οι όμιλοι των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων και για τις ομάδες που μετέχουν, οι αναμετρήσεις σε αυτό το Σαββατοκύριακο μπορεί να επηρεαστούν σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό σε ότι αφορά τη διαχείρησή τους! Το ντέρμπι της Αγγλικής Premier League πέραν του όποιου βαθμολογικού ενδιαφέροντος περιέχει έντονα το στοιχείου του γοήτρου αφού τόσο η Μάντσεστερ Σίτι όσο και η Λίβερπουλ θέλουν μια νίκη σε ένα τόσο μεγάλο ματς.

Το κάτι παραπάνω θέλουν στην Τσάμπιονσιπ η Σέφιλντ Γουέσδντεϊ και η Νόττιγχαμ Φόρεστ, δύο ομάδες με ικανότητα στην δημιουργία, πείσμα αλλά και σοβαρές ανασταλτικές ατέλειες. Λίγο πιο κάτω, η Πίτερμπορο και η Μπράντφορντ είναι σε θέση να προσφέρουν θέαμα επιλέγοντας έναν πιο επιθετικό ρυθμό. Οι φιλοξενούμενοι από την αρχή της σεζόν και ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες δεν μας έχουν δείξει κάτι διαφορετικό στη φιλοσοφία τους. Στον ίδιο ρυθμό, μπορεί να κυμανθεί και η δοκιμασία της Φέγενορντ καθώς αντιμετωπίζει στο Άλμελο την πάντα επικίνδυνη Χέρακλες. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει δεχθεί γκολ σε όλα τα επίσημα και φιλικά ματς από την αρχή της σεζόν, όμως πριν τρεις αγωνιστικές στο ίδιο γήπεδο κέρδισε τον Άγιαξ με σκορ 2-1!

Παραγωγικό αναμένεαι και το ντέρμπι της Γαλλικής Ριβιερας αφού η Μονακό θα πάει να αξιοποιήσει τα προσόντα της και η σοβαρή Νις, την δυναμική της έδρας της.





ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (14.30) Manchester City - Liverpool : Goal/Goal (1,35)

ΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Brechin City - Falkirk : Away team Over 1,5 (1,52)

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (18.00 Novasports 3 HD) Nice - Monaco : Goal/Goal (1,50)

ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (19.00) Mouscron - Club Brugge : Away team Over 1,5 (1,52)

ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (19.00) Brann - Sogndal : Over 2,5 (1,60)





ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΣΚΩΤΙΑ, Premier League (17.00) Rangers - Dundee FC : Home team Over 2,5 (2,00)

ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Peterborough Utd - Bradford City : Over 3,5 (2,95)

ΣΟΥΗΔΙΑ, Allsvenskan (17.00) Östersunds FK - AFC Eskilstuna : Χ2 (3,11)

ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (19.30 Novasports 5 HD) Heracles - Feyenoord : Over 3,5 (2,00)





ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΑΓΓΛΙΑ, Championship (19.30 Novasports 4 HD) Sheffield Wed. - Nottingham : Goal/Goal (1,68)