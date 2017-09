Ένταση και πείσμα στα ντέρμπι του Δουβλίνου και του Εσκισεχίρ

Σε πιο ξεκάθαρη φάση περνάνε τα προκριματικά στους Ευρωπαϊκούς ομίλους όπου πλέον κάθε πόντος είναι χρήσιμος για όσες ομάδες έχουν φιλοδοξίες κορυφής. Οι Τούρκοι απογοήτευσαν στο Χάρκοβο πριν από λίγες μέρες. Θέλουν και μπορούν ένα καλό αποτέλεσμα στο Εσκισεχίρ με την Κροατία σε ένα πραγματικά δύσκολο ματς και για τις δύο ομάδες. Σε ένα άλλο ντέρμπι, αυτό για τον 4ο όμιλο η Ιρλανδία θα προσπαθήσει να βάλει το ματς με τους Σέρβους σε έναν πιεστικό ρυθμό. Οι αντίπαλοί τους λογικά δεν θα μείνουν σε παθητικό ρόλο αφού κάτι τέτοιο δύσκολα να τους κρατήσει στο μηδέν το παθητικό τους.Πιο ποιοτική ομάδα η Αλβανία μπορεί να πάρει αποτέλεσμα στα Σκόπα ενώ σε ένα πολύ σημαντικό ματς για την 2η κατηγορία της Σουηδίας η Χέλσινγκμποργκ τρέχοντας να καλύψει το χαμένο έδαφος υποδέχεται την έκπληξη της σεζόν, Ντάλκουρντ σε μια διαδικασία πιθανότατα παραγωγική.Στα προκριματικά της άλλης πλευράς τοτ Ατλαντικού η Αργεντινή είναι αυτή που τρέχει μετά τις διαδοχικές απώλειες πόντων. Η λογική λέει πως μπροστά στο κοινό της, θα προσπαθήσει να συνδυάσει θέαμα και ουσία.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :UEFA, U21 European Championship (19.45) Sweden - Cyprus : Over 2,5 (1,42)ΣΟΥΗΔΙΑ, Superettan (20.00) Helsingborg - Dalkurd : Goal/Goal (1,60)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (21.45) Turkey - Croatia : 1X (1,55)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (21.45) FYROM - Albania : 2Χ (1,35)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (02.30) Argentina - Venezuela : Home to score both halves (1,40)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (21.45) Ireland Rep. - Serbia : Goal/Goal (1,80)