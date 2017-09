Αγώνας για το αποτέλεσμα πέρα από το "αμυντικό δόγμα" για την εθνική Ελλάδος

Καθοριστικής σημασίας είναι το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με τους Βέλγους στο Φάληρο. Ακόμα κι ένας πόντος μπορεί να έχει μεγάλη σημασία για την "γαλανόλευκη". Εάν παίξει όπως πριν λίγα 24ωρα για να τον πάρει πρέπει να είναι πολύ τυχερή. Το σίγουρο είναι πως και να παίξει καλά οφείλει να σκοράρει κόντρα σε ένα συγκρότημα με τέτοια ποιότητα στην γραμμή κρούσης. Στα δύσκολα πάντως οι Έλληνες "βγάζουν" πολλά από τα θετικά τους στοιχεία!Η Ολλανδία και η Σουηδία μετά τα άσχημα αποτελέσματα της περασμένης αγωνιστικής είναι λογικό πως θα προσπαθήσουν να βγάλουν στην επιφάνεια τον καλό τους εαυτό. Υπό αμφισβήτηση τίθεται το προβάδισμα της Πόρτσμουθ και της Τρέλεμποργκ κόντρα σε ομάδες που έχουν καλά στοιχεία στο δημιουργικό τους κομμάτιΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΑΓΓΛΙΑ, League One (16.00) Portsmouth - Rotherham : Goal/Goal (1,62)ΣΟΥΗΔΙΑ, Superettan (16.00) Syrianska - Trelleborg : Goal/Goal (1,42)ΙΤΑΛΙΑ, Serie B (21.30) Cesena - Venezia : 1 DNB (1,42)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (21.45) Hungary - Portugal : Over 2,5 (1,65)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΔΑΝΙΑ, 1. Division (14.45) Thisted - HB Køge : 2 (2,18)ΣΟΥΗΔΙΑ, Superettan (16.00) Syrianska - Trelleborg : Over 3,5 (2,35)ΙΤΑΛΙΑ, Serie B (18.30) Empoli - Bari 1908 : Over 2,5 (2,15)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (19.00) Nederlands - Bulgaria : Home Over 2,5 (2,05)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (21.45) Greece - Belgium : Goal/Goal (2,05)