Ντέρμπι πρωτιάς και αίγλης στην Μαδρίτη

Το ντέρμπι στην αποψινή πράξη των προκριματικών του Μουντιάλ φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα διεκδικούν την πρώτη θέση στον 7ο όμιλο. Σε τέτοιες περιπτώσεις "παίζει μπάλα" και το πρεστίζ. Οι "ατζούρι" είναι σε καλή κατάσταση όπως έδειξαν και στα τελευταία τους φιλικά. Δεν θα είναι εύκολο πράγμα για τους γηπεδούχους η νίκη. Ματς για γκολ περιμένουμε, λόγω της κρισιμότητας, στην Ουκρανία αλλά και στη Σερβία. Το ίδιο ισχύει για αρκετά σημερινά ματς των χαμηλότερων κατηγοριών της Αγγλίας με έμφαση στην δυναμική της Πίτερμπορο και της Σριούσμπερι.Η προοπτική της έκπληξη υπάρχει στην 2η κατηγορία της Σουηδίας, όσο η Μπρομαποϊκάρνα απόμακρη στον καλό αγωνιστικό εαυτό της!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Doncaster Rovers - Peterborough Utd : Goal/Goal (1,50)ΔΑΝΙΑ, 1.Division (17.00) Rosklilde - Vendyssel : Χ2 (1,39)ΑΓΓΛΙΑ, League Two (17.00) Exeter City - Newport County : Goal/Goal (1,58)ΣΚΩΤΙΑ, Challenge Cup (17.00) Dundee Utd - Alloa Athletic : Over 2,5 (1,35)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ(19.00) Serbia - Moldova : Over 2,5 (1,50)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΣΟΥΗΔΙΑ, Superettan (17.00) Degerfors - Brommapoijkarna : 1 DNB (2,75) (ισοπαλία χωρίς στοίχημα)ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Gillingham - Shrewsbury Town : Away team Over 1,5 (2,10)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (21.45) : Ukraine - Turkey : Over 2,5 (2,05)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (21.45) : Spain - Italy Goal/Goal (2,00)