Κρισιμότητα και επιθετικό πνεύμα φέρνουν γκολ στη Ρουμανία

Από τα σημερινά παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ ξεχωρίζουμε την δοκιμασία της Σκωτίας στη Λιθουανία όπου είναι δύσκολο να επιταχύνει το ρυθμός, όπως βέβαια τα καθοριστικής σημασίας ματς στην Κοπεγχάγη και την Ρουμανία. Οι Δανοί έχουν διάθεση να κερδίσουν πόντους προς την κορυφή και με τις πρόσφατες εμφανίσεις σε επίσημα ή φιλικά ματς, δείχνουν ικανοί να διεκδικήσουν τη νίκη ενώ στο Βουκουρέστι ας μην αγνοήσουμε τις δημιουργικές ικανότητες των Αρμένιων.Πιο παραγωγικά παιχνίδια περιμένουμε στην Σουηδία, την Ιρλανδία και την Σκωτία όπου για το Τσάλετζ Καπ η Στρανράερ υποδέχεται την νεανική ομάδα της Πάρτικ Θιστλ. Μια ακόμα μέρα με πολλά γκολ αναμένεται στην 2η κατηγορία της Ολλανδίας. Η λογική λέει πως τόσο στο Ναϊμέγκεν όσο και στο Σίταρντ ο ανταγωνισμός θα φέρει αρκετή δράση μπροστά στις δύο εστίες.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΣΟΥΗΔΙΑ, Superettan (20.00) Öster - Frej : Goal/Goal (1,52)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eerste Divisie (21.00) NEC - Eindhoven : Over 2,5 (1,35)ΣΚΩΤΙΑ, Challenge Cup (21.45) Stranraer - Partick Thistle U20 : Goal/Goal (1,42)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (21.45) Lithuania - Scotland : Under 2,5 (1,50)ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Airtricity League (21.45) Dundalk - St.Patrick's : Over 2,5 (1,50)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eerste Divisie (21.00) Fortuna Sittard - Almere City : Over 3,5 (2,10)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (21.45) Romaina - Armenia : Goal/Goal (2,00)ΣΚΩΤΙΑ, Challenge Cup (21.45) Stranraer - Partick Thistle U20 : Over 3,5 (2,35)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (21.45) Slovakia - Slovenia : Home Over 1,5 (2,15)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (21.45) Denmark - Poland : 1 Draw No Bet (1,60) (Στοίχημα χωρίς ισοπαλία)