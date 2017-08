Ανταγωνισμός, φιλοδοξίες πρόκρισης και πρεστίζ φέρνουν γκολ σε Παρίσι και Σόφια!

Δεν έμειναν και πολλά ματς στα προκριματικά του Μουντιάλ. Πλέον κάθε βαθμός έχει ξεχωριστή σημασία. Πέραν τούτου όμως παίζει ρόλο και η προσέγγιση των αγώνων στη Γαλλία όπου οι τρικολόρ υποδέχεται τους πάντα σοβαρούς, στα προκριματικά, Ολλανδούς όπως και στην Σόφια με την Σουηδία ικανή να βάλει έναν πιο γρήγορο ρυθμό γεμάτο πείσμα απέναντι στους Βούλγαρους. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού η Αργεντινή παίζει για το δικό της γόητρο σε ένα πολύ δύσκολο ματς κόντρα στην Ουρουγουάη η οποία πάντως έχει προβληματίσει ιδιαίτερα στα πρόσφατα επίσημα και φιλικά ματς.Μεγάλης σημασίας είναι και ο αγώνας στην Ιαπωνία με τους γηπεδούχους και την Αυστραλία πρωταγωνιστές σε ένα όμιλο όπου δεν είναι μόνον οι δυό τους διεκδικητές της πρόκρισης. Γι' αυτό και εάν κάποιος δεν προηγείται στην τελική ευθεία της αναμέτρησης, να μην μπούνε στην διαδικασία του ρίσκου!ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (13.30) Japan - Australia : Goal/Goal (1,72)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ, U21 Championship (18.00) Faroe Islands - Denmark : Over 2,5 (1,45)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ, U21 Championship (19.00) Russia - Armenia : 1 (1,30)ΙΣΛΑΝΔΙΑ, Úrvalsdeild (20.45) F.Hafnarfjörður -KR Reykjavík : Over 2,5 (1,60)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (20.45) Cyprus - Bosnia & Herzegovina : 2 (1,40)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (13.30) Japan - Australia : X (3,20)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (21.45) Luxemburg - Belarus : Goal/Goal (2,10)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (21.45) Bulgaria - Sweden : Over 2,5 (2,05)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ, (02.00) Uruguay - Argentina : 2 (2,05)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (21.45) France - Nederlands : Goal/Goal (1,88)