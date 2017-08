Λεπτομέρειες κρίνουν τα ντέρμπι της Κυανής ακτής και του Ολντ Τράφορντ

Το μεγάλο ντέρμπι της Κυανής Ακτής θα έχει και φέτος πάθος, ένταση, σε θέση φαβορί την Μονακό αλλά και πιο ώριμη για διεκδικήσεις την Μαρσέϊγ η οποία πήρε αυτό που ήθελε στα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ ενώ παράλληλα δείχνει αρκετά προσεκτική ως φιλοξενούμενη καθώς έχει να χάσει σε επίσημο ματς εκτός έδρας από τον περασμένο Φεβρουάριο!Το ντέρμπι του Αγγλικού πρωταθλήματος θα έχει γκολ και είναι λογικό αυτό. Εάν η Λίβερπουλ παίξει αποφύγει τα λάθη σε ένα ακόμα ματς του "Άνφιλντ" μπορεί να κερδίσει ενώ η Άρσεναλ μπορεί να σκοράρει. Ματς για γκολ θα γίνει στο Γκρατς όπου τόσο η Στουρμ όσο και η Σάλτσμπουργκ βρίσκονταιο σε μια ομαλά ανοδική αγωνιστικά πορεία.Το Ολλανδικό πρωτάθλημα, που κάνει σήμερα πρεμιέρα στα κανάλια Novasports παραμένει δημοφιλές λόγω του θεάματος αλλά και των πολλών απρόσμενων καταστάσεων όπως αυτές εμφανίζονται κάθε αγωνιστική. Σήμερα μπορούμε να ποντάρουμε στην καλή κατάσταση της Ουτρέχτης στην έδρα της πιο ασταθούς Γκρόνιγκεν. Νωρίτερα στο Ρόττερνταμ η Φέγενορντ είναι φαβορί, όχι όμως στην παρούσα φάση η ομάδα που να εμπνέει την απόλυτη εμπιστοσύνη. Η Βίλεμ το παλεύει από την αρχή της σεζόν σε ρόλο αουτσάϊντερ. Θα το παλέψει και σήμερα. Εναλλακτική επιλογή το να μπούνε 2-3 γκολ στο ματς!Περισσότερες ανησυχίες υπάρχουν στα σημερινά ματς του Βελγικού πρωταθλήματος καθώς παίζουν όλοι οι.. πονεμένοι! Η Αντβέρπ δείχνει πιο σοβαρή και στην Οστάνδη, υπό φυσιολογικές συνθήκες, μπορεί τουλάχιστον να μην χάσει προσέχοντας την προφανώς πιο αξιόπιστη άμυνά της. Δέκα μίλια πιο δίπλα στο Μπριζ η τοπική ομάδα θέλει τη νίκη προκειμένου να ξεπεράσει τον Ευρωπαϊκό αποκλεισμό της από την ΑΕΚ απέναντι σε μια Σταντάρ Λιέγης που βρίσκεται σε τεράστια πίεση. Ένα ακόμα άσχημο αποτέλεσμα θα φέρει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση τον Πορτογάλο Σα Πίντο!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (15.30) Club Brugge - Standard Liège : Goal/Goal (1,58)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (17.45) Groningen - Utrecht : X2 (1,34)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (18.00) Liverpool - Arsenal : Over 2,5 (1,45)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.45) Napoli - Atalanta : Over 2,5 (1,40)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (22.00 Novasports 2 HD) Monaco - O. Marseille : Goal/Goal (1,52)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (13.30 Novasports 1 HD) Feyenoord - Willem II : Χ2 ΗΤ (2,06) (διπλή ευκαιρία πρώτου ημιχρόνου)ΣΚΩΤΙΑ,Premiership (17.00) Ross County - Rangers : Away team to score both halves (2,25) (να σκοράρει η φιλοξενούμενη στα δύο ημίχρονα)ΑΥΣΤΡΙΑ, Bundesliga (17.30) Sturm Graz - Salzburg : Over 3,5 (2,60)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (18.00) Liverpool - Arsenal : Over 1,5 HT (2,02)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (21.00) KV Oostende - Antwerp : X2 (1,82)