Επιθετική αύρα σε Μάντσεστερ και Βιέννη

Έτσι όπως παίζουν η Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ και η Λέστερ είναι βέβαιο πως στο Ολντ Τράφορντ θα γίνει ένα θεαματικό ματς. Κάτι ανάλογο περιμένουμε και στη Βιέννη όπου η Ραπίντ έχει προβάδισμα απέναντι στην Λίντσερ αλλά και μια αναξιόπιστη άμυνα. Στην Τσάμπιονσιπ η Νόττιγχαμ ξεκίνησε πολύ καλά, έκανε και μια σπουδαία εμφάνιση στο Νιούκαστλ μεσοβδόμαδα όμως εάν δεν διορθώσει την άμυνά της θα έχει προβλήματα και πάνω σ' αυτά σκοπεύει να "πατήσει" η Λιντς σήμερα. Νοτιότερα, στο Λονδίνο η Μίλγουολ θέλει να φτάσει στην ουσία απέναντι σε μια πιο σταθερή, παραγωγικά, Νόριτς.Στην Σκωτία έχουν περισσότερη τύχη σε ρόλο φιλοξενούμενου η Χαρτς και η Ινβερνές. Προβάδισμα νίκης έχει στην Αγγλική League One και η φορμαρισμένη Γουίγκαν.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Brechin City - Inverness CT : Away team Over 1,5 (1,55)ΑΓΓΛΙΑ, Championship (19.30 Novasports 5 HD) Nottigham - Leeds Utd : Goal/Goal (1,58)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (19.30) Vitesse - AZ : Over 2,5 (1,45)ΑΥΣΤΡΙΑ. Bundesliga (19.30) Rapid Wien - LASK Linz : Goal/Goal (1,52)ΕΛΒΕΤΙΑ, Raiffeisen Super League (20.00) Lausanne Sport - Grasshopper : Χ2 (1,53)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Wigan Athletic - Portsmouth : Home team Over 1,5 (2,00)ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (17.00) Motherwell - Hearts : 2 (2,00)ΑΥΣΤΡΙΑ. Bundesliga (19.30) Rapid Wien - LASK Linz : Over 3,5 (2,55)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (19.30) Manchester United - Leicester City: Over 3,5 (2,25)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00) Millwall - Norwich City : Over 2,5 (1,70)