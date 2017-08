Προκλήσεις για την Νοτς Κάουντι, την Άστον Βίλα και την παρέα του Νεϊμάρ

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε περίπατο κι επίδειξη δύναμης στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Απέναντι σε μια έμπειρη και δυνατή άμυνα ίσως να δυσκολευτεί κάπως. Γι' αυτό και είναι πιθανόν να μην πάμε σε ένα μεγάλο σκορ. Ίσες ευκαιρίες έχουν η Κορτράϊκ με την αποτελεσματική Μουσκρόν, η Σίλκενμποργκ με την Χόμπρο, ενώ στο Νόττιγχαμ ας μην θεωρήσουμε τόσο απλό το έργο της Νοτς Κάουντι απέναντι στην Άκρινγκτον Στάνλεϊ. Οι επιθέσεις θα κρίνουν πολλά στη Σεβίλλη όπου η Μπέτις υποδέχεται την πάντα σοβαρή εκτός έδρας Θέλτα, αλλά και στο Μπρίστολ. Σε τέτοια γήπεδα η Άστον Βίλα καλείται να μας δείξει εάν είναι ικανή να διεκδικήσει την άνοδο.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΔΑΝΙΑ, Alka Superligaen (21.15) Silkeborg - Hobro : Goal/Goal (1,58)

ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (21.30) Kortrijk - Roayl Excel Mouscron : Goal/Goal (1,60)

ΑΓΓΛΙΑ, League Two (21.45) Notts County - Accrongton Stanley : Goal/Goal (1,58)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eerste Liga (21.00) Oss - Volendam : Over 3,5 (2,10)

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.45 Novasports 2 HD) P.S.G. - Saint-Étienne : 2-3 Goal (2,00)

ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (23.00) Real Betis - Celta de Vigo : Over 2.5 (1,90)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45 Novaspots 3 HD) Bristol City - Aston Villa : Goal/Goal (1,65)