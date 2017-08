Τα γκολ, απόψε, προσφέρουν εξιλέωση και πρόκριση σε πολλά Ευρωπαϊκά γήπεδα

Μπροστά στο φάσμα του αποκλεισμού βρίσκονται η Φενέρμπαξε, ο Άγιαξ όπως και Ρωσική Ζενίτ που σήμερα έχουν την ευκαιρία να απαντήσουν αλλά και ομάδες απέναντί τους, ικανές να τους ταλαιπωρήσουν εάν υποτμηθούν και δεν υπολογιστούν σωστά εκ νέου. Η Ουτρέχτη και κυρίως η Βαρντάρ Σκοπίων έχουν το ψυχολογικό ανάστημα και την ποιότητα να βάλουν ακόμα πιο μεγάλα εμπόδια σκοράροντας. Ματς ανοιχτά για οτιδήποτε περιμένουμε στο Μίντιλαντ και το Βελιγράδι λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα των πρώτων αναμετρήσεων σε Κύπρο και Ρωσία, αντίστοιχα! Η Μίλαν μετά από τα έξι γκολ επί της Σκεντίγια μάλλον θα έχει πιο σοβαρά πράγματα να σκέφτεται από μια ακόμα εκθαμβωτικά παραγωγική εμφάνιση στην διαδικαστική ρεβάνς.Στηβ Μολδαβία η Λέγκια θα πάει με σκοπό να σκοράρει έτσι ώστε να αντιστρέψει το μειονέκτημα μετά την ισοπαλία 1-1 με την Σέριφ στην Βαρσοβία. Οι γηπεδούχοι παρά τις αμυντικές ανασφάλειες όταν βρίσκονται υπό πίσεη, είναι σε μια καλή αγωνιστική κατάσταση και είναι βέβαιο πως σε ανοιχτούς χώρους αυτό θα προσπαθήσουν να το αξιοποιήσουν.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΔΑΝΙΑ, NordicBet Liga (19.00) Skive - Esbjerg : Over 2,5 (1,58)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (20.00) Zenit - Utrecht (0-1) : Home Over 1,5 (1,45)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (21.00) Midtjylland - Apollon (2-3) : Goal/Goal (1,55)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (21.45) Shkendija - Milan (0-6) : Under 3,5 (1,55)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (22.00) Crvena Zvezda - Krasnodar (2-3) : Goal/Goal (1,52)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (19.00) AEK Larnaca - Viktoria Plzeň (1-3): Over 2,5 (1,90)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (20.30) Fenerbahçe - Vardar (0-2) : Over 3,5 (2,00)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (20.00) Zenit - Utrecht (0-1) : Goal/Goal (2,00)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (21.45) Rosenborg - Ajax (1-0) : Over 10,5 corners (2,00)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (20.00) Sheriff Tiraspol - Legia Warszawa (1-1) : Over 2,5 (1,90)*** Χθες η στήλη προέβλεψε σωστά τόσο στο ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ όσο και στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) Liverpool - Hoffenheim : Over 3,5 (2,00) 4-2ΑΓΓΛΙΑ, Caraboao Cup (21.45) Newcastle Utd - Nottingham Forest : Over 1,5 HT (2,15) 2-2 (2-2 ΗΤ) 2-3 ΕΤΑΓΓΛΙΑ, Caraboao Cup (21.45) Southampton - Wolves : Χ2 (2,26) 0-2ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) København - Qarabağ : Goal/Goal (2,00) 2-1