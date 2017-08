Ορατή απειλή για Κοπεγχάγη, ΑΠΟΕΛ και ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Αν θυμηθούμε το πως διαμορφώθηκε αυτό το 2-0 υπέρ του ΑΠΟΕΛ την περασμένη εβδομάδα, είναι βέβαιο πως κάθε άλλο παρά εύκολο θα είναι το πέρασμα της Κυπριακής ομάδας από την Τσεχία. Η Σλάβια Πράγας έψαξε πολλές το γκολ και τώρα στο γήπεδό της θα το προσπαθήσει από το ξεκίνημα του αγώνα. Δύσκολα θα είναι τα πράγματα και για την Κοπεγχάγη αφού η πρωταθλήτρια Δανίας καλείται να ανατρέψε την ήττα 1-0 από την Καραμπάχ. Φέτος έχει δείξει ατέλειες που οι φιλοξενούμενοι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν! Πολύ θεαματικό αναμένεται και το ματς στο Λίβερπουλ αφού η Χόφενχαϊμ πρέπει να παίξει με πείσμα και ρίσκο προκειμένου να αξιοποιήσει τις λιγοστές ελπίδες μετά την ήττα με 1-2 εντός έδρας.Στο Αγγλικό Λιγκ Καπ υπάρχουν κι απόψε πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις όπως αυτή στο Νιούκαστλ όπου η Νόττιγχαμ πρέπει να παίξει όπως ξέρει, χωρίς παθογένειες. Το κάτι παραπάνω θέλει η Γουέστ Χαμ έπειτα από ένα μέτριο ξεκίνημα στην Premier League ενώ στο Σαουθάμπτον υπάρχει η προοπτική της έκπληξης με την αξιόπιστη εκτός έδρας Γουλβες (δύο νίκες στο ξεκίνημα της Τσάμπιονσιπ) απέναντι στην ποιοτικά ανώτερη αλλά και ασταθέστατη γηπεδούχο ομάδα.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΔΑΝΙΑ, 1. Division (19.00) Thisted - Vendyssel : Over 2,5 (1,68)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) CSKA Moskva - Young Boys : Goal/Goal (1,62)Caraboao Cup (21.45 Novasports 2 HD) Cheltenam - West Ham : Over 2,5 (1,50)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) Slavia Praha - APOEL : Home to score 1st half (1,60) (να σκοράρει στο Α' ημίχρονο)ΠΟΛΩΝΙΑ, 1 Liga (21.45) GKS Katowice - Chojniczanka Chojnice : Χ2 (1,51)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) Liverpool - Hoffenheim : Over 3,5 (2,00)ΑΓΓΛΙΑ, Caraboao Cup (21.45) Newcastle Utd - Nottingham Forest : Over 1,5 HT (2,15)ΑΓΓΛΙΑ, Caraboao Cup (21.45) Southampton - Wolves : Χ2 (2,26)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) København - Qarabağ : Goal/Goal (2,00)