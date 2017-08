Με όρεξη για την νίκη ο Ολυμπιακός. Απειλούν σε ρόλο αουτσάϊντερ Ίπσουϊτς και Γουίγκαν

Οι ρεβάνς στην πρώτη πράξη των πλέϊ-οφ του Τσάμπιονς Λιγκ φέρνουν τον Ολυμπιακό και τη Χαποέλ Μπεέρ Σεβά σε ρόλους φαβορί για την πρόκριση. Αμφότεροι όμως ξέρουν πως μόνον με την άμυνα δεν θα είναι εύκολο να το πετύχουν και οι επιθετικές τους γραμμές σε ανοιχτό γήπεδο είναι σε θέση να κάνουν πολύ δημιουργικά πράγματα.



Η Νάπολι έχει αγκαλιάσει την πρόκριση αλλά κι αυτή θα νιώσει πίεση στη Νίκαια κάτι που ασφαλώς μπορεί να συμβάλλει σε ένα παραγωγικό ματς.



Η αποψινή βραδιά έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια στο Λιγκ καπ Αγγλίας. Ας έχουμε υπόψη την δυναμική της Ίπσουϊτς και της Γουίγκαν οι οποίες έχουν κάνει εξαιρετικά ματς χωρίς απώλειες σε Championship και League One αντίστοιχα! Ναι με η Κρίσταλ Πάλας θέλει κάτι για να αναπνεύσει όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα 'ναι τόσο απλό. Κάτι που θα δικαιώσει τις εμφανίσεις - κι όχι τα αποτέλσματα - προσδοκά και η Μίλγουολ στο γήπεδο της Ρέντιγκ ενώ στο Γαλλικό Λιγκ Καπ η Νανσί έχει μαι ευκαιρία να πάρει εκδίκηση από την Ορλεάνη για την ήττα της (3-1) στο αντίστοιχο ματς της League 2.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) Maribor - Hapoel Be'er Sheva : Away to qualify (1,35) (να προκριθεί η φιλοξενούμενη)



ΑΓΓΛΙΑ Caraboao Cup (21.45 Novasports 2 HD) Sheffileld Utd - Leicester : Goal/Goal (1,55)



ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) Nice - Napoli : Over 2,5 (1,50)



ΑΓΓΛΙΑ Caraboao Cup (22.00) Reading - Millwall : X2 (1,56)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) Rijeka - Olympiakos : Over 2,5 (2,00)



ΓΑΛΛΙΑ, Coupe de la Ligue (21.45) Nancy - Orléans : 1 ΗΤ (2,15)



ΑΓΓΛΙΑ Caraboao Cup (21.45) Crystal Palace - Ipswich Town : Χ2 (2,55)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΑΓΓΛΙΑ Caraboao Cup (21.45) Aston Villa - Wigan Athletic : Goal/Goal (1,70)