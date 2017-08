Δύο ευδιάθετες ομάδες υπόσχονται καλό θέαμα στο Σάρπσμποργκ της Νορβηγίας

Μια και καλή επιλογή σήμερα ενόψει ενός τριήμερο όπου στη ολοκλήρωση των Play-Off των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα μπορέσουμε να βρούμε πολύ καλές ιδέες, όπως βέβαια το κάνει η στήλη σε όλα τα προκριματικά του καλοκαιριού. Για απόψε βλέπουμε ένα ματς στην Νορβηγία όπου παίζουν δύο φορμαρισμένες, αυτή την εποχή, ομάδες. Η Σάρπσμποργκ έχει βάλει από την αρχή ψηλά τον πήχη και τέτοια ματς όπως κόντρα στην Στρόμσγκοντσετ μπορεί να τα "καθαρίσει". Ο Σκανδιναβικός... γλωσσοδέτης έχει κοινή παράμετρο το γκολ αφού τόσο οι γηπεδούχοι όσο και οι πεισματάριδες αλλά αναποτελεσματική λόγω άμυνας φιλοξενούμενοι , θα το ψάξουν με πολλούς τρόπους. Το Over 2,5 είναι η πρότασή μας. Το Goal/Goal φαντάζει ως κάτι πιο ασφαλές. Εάν θέλετε κάτι παραπάνω συνδυάστε το Over 1,5 γκολ στο ημίχρονο της συγκεκριμένης αναμέτρησης με goal/goal στα ματς του Περιστερίου και του Μάντσεστερ!



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (20.00) Sarpsborg 08 - Strømsgodset : Over 2,5 (1,60)