Θέλουν ένα ξέσπασμα η Σάλτσμπουργκ, η Ντιναμό Μόσχας και η Γάνδη

Για άλλη μια φορά, τέτοια εποχή, να έχουμε υπόψη μας πως οι ομάδες που διεκδικούν είσοδο στους ομίλους των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων κι έχουν ακόμα εκκρεμότητες στο θέμα της πρόκρισης προφανώς θα σκέφτονται πολύ σοβαρά αυτό που έρχεται μετά το Σαββατοκύριακο.Άλλές ομάδες, όπως η Σάλτσμπουργκ, Χόμπρο και η Ντιναμό Μόσχας θέλουν να αξιοποιήσουν την δυναμική της έδρας ανακάμπτοντας βαθμολογικά και κυρίως ψυχολογικά. Κάτι πάραπάνω ψάχνει η Γάνδη έπειτα από το χειρότερο ξεκίνημά της εδώ και αρκετά χρόνια στο Βέλγιο. Το παιχνίδι με την Μουσκρόν είναι μια καλή ευκαιρία με ιδέες καλύτερες από το Χ2, αλλά και το Over 2,5 ή το Goal/Goal.. Το κάτι παραπάνω σε ρόλο φιλοξενούμενου έχουν απόψε η Μίντιλαντ, η Τσβόλε και η Τζένοα, έτοιμες για υπέρβαση εάν βοηθηθούν από την ροή των δύσκολων αγώνων τους.Στο ντέρμπι του Λονδίνου η Τσέλσι έχει μεγαλύτερη ανάγκη την ψυχολογική ανάκαμψη όμως αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να ξεπεράσει τις αντιστάσεις της Τόττεναμ.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΔΑΝΙΑ, Alka Superligaen (13.00) Odense BK - Midtjylland : Χ2 (1,31)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (15.30) Utrecht - Willem II : 1 (1,45)ΑΓΓΛΙΑ. Premier League (18.00) Tottenham - Chelsea : Goal/Goal (1,62)ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (19.00) Rosenborg - Haugesund : Goal/Goal (1,68)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.45) Sassuolo - Genoa : Goal/Goal (1,62)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΔΑΝΙΑ,Alka Superligaen (17.00) Hobro - Lyngby : Home team Over 1,5 (2,02)ΑΥΣΤΡΙΑ, Bundesliga (17.30) Salzburg - St. Pölten : Home team Over 2,5 (2,05)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (17.45) Sparta Rotterdam - PEC Zwolle : 2 (2,60)ΡΩΣΙΑ, Premier League (18.00) Dinamo Moskva - Ufa : Over 2,5 (2,30)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (21.00) Royal Excel Mouscron - Gent : Away team Over 1,5 (1,80)