Εμπνέουν εμπιστοσύνη Γιάνγκ Μπόϊς, Λίβινγκστον

Η Γιάνγκ Μπόϊς ήταν μάλλον άτυχη στο ματς της Βέρνης πριν λίγα 24ωρα. Τουλάχιστον δεν άξιζε την ήττα από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Όμως παραμένει μια ομάδα που κόντρα σε όχι τόσο δυνατές άμυνες, μπορεί να "καθαρίσει" τις υποθέσεις της. Προβάδισμα νίκης έχουν η Λίβινγκστον, η Λιόν και η Έξετερ σε ματς που όμως θα χρειαστούν πάνω από ένα γκολ για να τα καταφέρουν. Πιο αμφίρροπες οι αναμετρήσεις σε Όλνταμ και Βιέννη παρά τα μικρά αβαντάζ της Ραπίντ και της φορμαρισμένης Γουίγκαν, αντίστοιχα. Άξια προσοχής τα παιχνίδια στο Σάντεράντ και το Μέχελεν. Στην βόρεια Αγγλία οι "μαύρες γάτες" δεν έχουν κερδίσει επίσημο ή φιλικό εντός έδρας ματς μέσαν στο 2017 (!!). Στο Βέλγιο η Αντβέρπ όπου μπορεί να φρενάρει το ρυθμό, αποκτά πλεονεκτήματα και οι γηπεδούχος αντίπαλός της αμυντικά υποφέρει..



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΑΥΣΤΡΙΑ, Bundesliga (17.00) Rapid Wien - Sturm Graz : Goal/Goal (1,52)

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (18.00 Novasports 5 HD) Lyon - Bordeaux : Over 2,5

ΑΓΓΛΙΑ, Championship (19.30 Novasports 4 HD) Sunderland - Leeds Utd : Goal/Goal (1,65)

ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (21.30) Mechelen - Antwerp : Χ2 (1,64) & Goal/Goal (1,62)

ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (21.45) Heerenveen - Heracles : Goal/Goal



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΑΥΣΤΡΙΑ, Bundesliga (17.00) Rapid Wien - Sturm Graz : Over 1,5 HT (2,25) (πάνω από 1,5 γκολ στο Α' ημίχρονο)

ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Oldham Athletic - Wigan Athletic : Over 2,5 (2,15)

ΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Livingston - St. Mirren : Home team Over 1,5 (2,02) (η γηπεδούχος πάνω από 1,5 γκολ)

ΕΛΒΕΤΙΑ, Reinnhoff Super League (20.00) Zürich - Young Boys : Away Over 1.5 (2,15) (η φιλοξενούμενη πάνω από 1,5 γκολ)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΑΓΓΛΙΑ, League Two (17.00) Exeter City - Lincoln City : Over 2,5 (1,80)