Προβάδισμα μέσα από αντικειμενικές δυσκολίες για Μονακό, Μπεσικτάς και Βαλένθια

Η Μονακό άφησε τον Μπαπέ στον πάγκο την περασμένη αγωνιστική αλλά έκανε περίπατο στο Ντιζόν έστω κι αν για άλλη μια φορά δεν έκρυψε τα ανασταλτικά της προβλήματα. Δεν θα είναι πάντως τόσο απλή υπόθεση το ματς στην έδρα της Μετς σε ένα ματς που θα έχει ρυθμό αλλά και στοιχεία επιφυλακτικότητας. Σαφώς πιο θεαματικές αναμένονται οι συναντήσεις της Ρόντα με την Φίτεσε και της Κασίμπασα με την ενισχυμένη Μπεσικτάς στην Κωνσταντινούπολη. Η Σταντάρ Λιέγης έχει μια καλή ευκαιρία να ανακάμψει κυρίως ψυχολογικά απέναντι σε μια ομάδα που ναι μεν διαθέτει καλή επίθεση όμως η αστάθειά της μπορεί κάτω από πίεση να την εκθέσει. Προβάδισμα λόγω έδρας και ειδικού βάρους έχει απόψε και η Βαλένθια στην πρεμιέρα του Ισπανικού πρωταθλήματος.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (21.00) Roda JC - Vitresse : Goal/Goal (1,60)

ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (21.30) Standard Liège - Zulte/Waregem : 1 (1,50)

ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (21.45) Kasımpaşa - Beşiktaş : Over 2,5 (1,55)

ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45 Novasports 2) Burton Albion - Birmingham : Χ2 (1,36)

ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (23.15) Valencia - Las Palmas : Home team Over 1,5 (1,62)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (21.00) Roda JC - Vitresse : Over 3,5 (2,45)

ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (21.30) Standard Liège - Zulte/Waregem : Home to score both halves (2,30) (να σκοράρει η γηπεδούχος στα δύο ημίχρονο)

ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Airticity League (21.45) Galway United - Shamrock Rovers : Home team 1st goal (2,30) (η γηπεδούχος να σκοράρει πρώτη)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.45 Novasports 1 HD) Metz - Monaco : 2-3 Goal (1,98)