Περισσότερη τακτική λιγότερο ρίσκο στα αποψινά παιχνίδια του Γιουρόπα Λιγκ

Στατιστικά στο Γιουρόπα Λιγκ σημειώνονται πολυ περισσότερα τέρματα ενώ είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό πιο θεαματικά τα παιχνίδια, κυρίως στην φάση των ομίλων. Τώρα μια ανάσα από την τελική ευθεία της διοργάνωσης οι αναμετρήσεις περιέχουν σε υψηλότερο βαθμό το στοιχείο της σκοπιμόητητας. Είναι λογικό, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός να αποφύγει έναν γρήγορο ρυθμό απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Η Φενέρμπαξε σε ένα πιο πρόωρο στάδιο θα ψάξει να βρει την ταυτότητά της στα Σκόπια όπου η Βαρντάρ μπορεί να κάνει ζημιά, όχι όμως τέτοια που να αντέξει την πίεση της ρεβάνς. Ο ΠΑΟΚ με νέο προπονητή στον πάγκο θα δυσκολευτεί κόντρα στην απρόβλεπτη κι επικίνδυνη Έστερσουντ ενώ το ίδιο ισχύει και για την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Αυστρία. Στις επιθέσεις τους ποντάρουν, θέλοντας και μη, η ομάδες στα ματς του Απόλλωνα Λεμεσσού με την Μίντιλαντ, της Λουντογκόρετς με την Σούντουβα και κυρίως στο μοναδικό σημερινό παιχνίδι για την 2η κατηγορία της Νορβηγίας ανάμεσα στην Ουλενσάκερ και την Σταρτ!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (20.00) Apollon L. - Midtylland : Goal/Goal (1,60)

ΝΟΡΒΗΓΙΑ, 1.Division (20.00) Ullensaker/Kisa - Start : Goal/Goal (1,45)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (21.00) PAOK - Östersunds FK : 1 (1,40)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (21.30) Panathinaikos - Athletic Bilbao : Under 2,5 (1,50)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (21.45) Legia Warszawa - Sheriff Tiraspol :Home team Over 1,5 (1,55)





ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (21.00) Vardar - Fenerbahçe : 1Χ (1,97)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (21.15) Ludogorets - Sūduva : Goal/Goal (2,10)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (21.15) Rheindorf Altach - Maccabi Tel Aviv : Over 2,5 (2,05)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (21.45) Ajax - Rosenborg : Over 10,5 corners (1,92)





ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΝΟΡΒΗΓΙΑ, 1.Division (20.00) Ullensaker/Kisa - Start : Over 3,5 (2,35)